https://ria.ru/20230516/bank-1872217410.html
Приложение МКБ для iOS скоро перестанет работать
Приложение МКБ для iOS скоро перестанет работать - РИА Новости, 16.05.2023
Приложение МКБ для iOS скоро перестанет работать
Приложение Московского кредитного банка (МКБ) "МКБ онлайн" на устройствах с операционной системой iOS скоро перестанет работать из-за истечения сроков действия... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:39
2023-05-16T17:39
2023-05-16T17:39
экономика
технологии
сша
московский кредитный банк
санкции в отношении россии
apple
apple ios
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Приложение Московского кредитного банка (МКБ) "МКБ онлайн" на устройствах с операционной системой iOS скоро перестанет работать из-за истечения сроков действия сертификатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Вскоре мобильное приложение "МКБ Онлайн" перестанет работать на iOS из-за истечения сроков действия сертификатов безопасности", - рассказали в пресс-службе банка. Прекращение работы приложения "никак не скажется на качестве обслуживания клиентов банка". Клиентам были направлены инструкции о том, как продолжить пользоваться услугами банка через мобильный телефон. "Также наши сотрудники во всех отделениях всегда готовы помочь решить этот вопрос", - отметили в МКБ. В июне прошлого года Евросоюз в рамках очередного пакета санкций отключил МКБ и еще несколько российских банков от системы SWIFT. После этого мобильное приложение "МКБ онлайн" пропало из магазина приложений App Store, а затем и из Google Play. В конце февраля США ввели новые санкции против ряда российских банков, в том числе и МКБ.
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экономика, технологии, сша, московский кредитный банк, санкции в отношении россии, apple, apple ios, россия
Экономика, Технологии, США, Московский кредитный банк, Санкции в отношении России, Apple, Apple iOS, Россия
Приложение МКБ для iOS скоро перестанет работать
Приложение "МКБ Онлайн" для iOS скоро перестанет работать из-за истекших сертификатов