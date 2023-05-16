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Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове - РИА Новости, 16.05.2023
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Туризм
 
10:38 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/bali-1872074802.html
Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове
Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове - РИА Новости, 16.05.2023
Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове
Иностранцам, прибывающим на остров Бали, будет выдана брошюра под названием "Что можно и чего нельзя делать", содержащая правила поведения на острове, говорится РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:38
2023-05-16T10:38
туризм
бали
индонезия
новости - туризм
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иностранцам, прибывающим на остров Бали, будет выдана брошюра под названием "Что можно и чего нельзя делать", содержащая правила поведения на острове, говорится в заявлении главы балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу. "Когда мы завершим создание этих брошюр, мы передадим их сотрудникам иммиграционной службы. Все будет происходить следующим образом: иностранец приземлится в международном аэропорту Денпасара, сотрудник иммиграционной службы поприветствует его на Бали и вложит брошюру в паспорт иностранца", - приводит заявление Напитупулу индонезийский портал Detik. По словам главы балийского отделения минюста Индонезии, новый метод распространения информации поможет "избежать вербального общения" с туристами. Напитупулу добавил, что правительство провинции Бали и министерство туризма Индонезии обсуждали содержание брошюры множество раз, однако работа еще не завершена. "Сейчас (брошюры - ред.) пока не готовы. Они все еще находятся в процессе доработки. Некоторое время назад мы собрали заинтересованные стороны, и у нас были дебаты о содержании правил поведения", - уточнил чиновник. Ранее сообщалось, что власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. По данным балийского представительства министерства юстиции и прав человека Индонезии, власти курортного острова выбрали русский язык для использования на туристических рекламных щитах, так как он универсален для Восточной Европы.
https://ria.ru/20230510/bali-1870832708.html
https://ria.ru/20230510/bali-1870735523.html
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бали, индонезия, новости - туризм
Туризм, Бали, Индонезия, Новости - Туризм
Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове

Прибывающим на Бали иностранцам будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове

CC BY-SA 4.0 / Germartin1 / Bayung Gede - main street (cropped) Деревня Кинтамани
Деревня Кинтамани - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Germartin1 / Bayung Gede - main street (cropped)
Деревня Кинтамани. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иностранцам, прибывающим на остров Бали, будет выдана брошюра под названием "Что можно и чего нельзя делать", содержащая правила поведения на острове, говорится в заявлении главы балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу.
"Когда мы завершим создание этих брошюр, мы передадим их сотрудникам иммиграционной службы. Все будет происходить следующим образом: иностранец приземлится в международном аэропорту Денпасара, сотрудник иммиграционной службы поприветствует его на Бали и вложит брошюру в паспорт иностранца", - приводит заявление Напитупулу индонезийский портал Detik.
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По словам главы балийского отделения минюста Индонезии, новый метод распространения информации поможет "избежать вербального общения" с туристами. Напитупулу добавил, что правительство провинции Бали и министерство туризма Индонезии обсуждали содержание брошюры множество раз, однако работа еще не завершена.
"Сейчас (брошюры - ред.) пока не готовы. Они все еще находятся в процессе доработки. Некоторое время назад мы собрали заинтересованные стороны, и у нас были дебаты о содержании правил поведения", - уточнил чиновник.
Ранее сообщалось, что власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. По данным балийского представительства министерства юстиции и прав человека Индонезии, власти курортного острова выбрали русский язык для использования на туристических рекламных щитах, так как он универсален для Восточной Европы.
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