Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове
Прибывающим на Бали иностранцам будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове
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Деревня Кинтамани. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иностранцам, прибывающим на остров Бали, будет выдана брошюра под названием "Что можно и чего нельзя делать", содержащая правила поведения на острове, говорится в заявлении главы балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу.
"Когда мы завершим создание этих брошюр, мы передадим их сотрудникам иммиграционной службы. Все будет происходить следующим образом: иностранец приземлится в международном аэропорту Денпасара, сотрудник иммиграционной службы поприветствует его на Бали и вложит брошюру в паспорт иностранца", - приводит заявление Напитупулу индонезийский портал Detik.
По словам главы балийского отделения минюста Индонезии, новый метод распространения информации поможет "избежать вербального общения" с туристами. Напитупулу добавил, что правительство провинции Бали и министерство туризма Индонезии обсуждали содержание брошюры множество раз, однако работа еще не завершена.
"Сейчас (брошюры - ред.) пока не готовы. Они все еще находятся в процессе доработки. Некоторое время назад мы собрали заинтересованные стороны, и у нас были дебаты о содержании правил поведения", - уточнил чиновник.
Ранее сообщалось, что власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. По данным балийского представительства министерства юстиции и прав человека Индонезии, власти курортного острова выбрали русский язык для использования на туристических рекламных щитах, так как он универсален для Восточной Европы.