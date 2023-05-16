https://ria.ru/20230516/bali-1872074802.html

Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове

Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове - РИА Новости, 16.05.2023

Прибывающим на Бали будут выдавать брошюру о правилах поведения на острове

Иностранцам, прибывающим на остров Бали, будет выдана брошюра под названием "Что можно и чего нельзя делать", содержащая правила поведения на острове, говорится РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:38

2023-05-16T10:38

2023-05-16T10:38

туризм

бали

индонезия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838153455_0:662:2048:1814_1920x0_80_0_0_5bf70b5586802f21387452f079b1b155.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иностранцам, прибывающим на остров Бали, будет выдана брошюра под названием "Что можно и чего нельзя делать", содержащая правила поведения на острове, говорится в заявлении главы балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу. "Когда мы завершим создание этих брошюр, мы передадим их сотрудникам иммиграционной службы. Все будет происходить следующим образом: иностранец приземлится в международном аэропорту Денпасара, сотрудник иммиграционной службы поприветствует его на Бали и вложит брошюру в паспорт иностранца", - приводит заявление Напитупулу индонезийский портал Detik. По словам главы балийского отделения минюста Индонезии, новый метод распространения информации поможет "избежать вербального общения" с туристами. Напитупулу добавил, что правительство провинции Бали и министерство туризма Индонезии обсуждали содержание брошюры множество раз, однако работа еще не завершена. "Сейчас (брошюры - ред.) пока не готовы. Они все еще находятся в процессе доработки. Некоторое время назад мы собрали заинтересованные стороны, и у нас были дебаты о содержании правил поведения", - уточнил чиновник. Ранее сообщалось, что власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке, предупреждающими туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. По данным балийского представительства министерства юстиции и прав человека Индонезии, власти курортного острова выбрали русский язык для использования на туристических рекламных щитах, так как он универсален для Восточной Европы.

https://ria.ru/20230510/bali-1870832708.html

https://ria.ru/20230510/bali-1870735523.html

бали

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

бали, индонезия, новости - туризм