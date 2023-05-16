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Переданные из Москвы автобусы вышли на центральный маршрут в Донецке

Переданные из Москвы автобусы вышли на центральный маршрут в Донецке - РИА Новости, 16.05.2023

Переданные из Москвы автобусы вышли на центральный маршрут в Донецке

Переданные из Москвы пять новых автобусов "ЛиАЗ-5292" российского производства вышли на центральный городской маршрут в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:55

2023-05-16T14:55

2023-05-16T14:55

донецк

москва

артем

алексей кулемзин (донецк)

донецкий металлургический завод

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Переданные из Москвы пять новых автобусов "ЛиАЗ-5292" российского производства вышли на центральный городской маршрут в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Данный маршрут под номером два соединяет Донецкий металлургический завод от остановки на центральной улице Артема в Ворошиловском районе с железнодорожным вокзалом, который находится в Киевском районе. "Первая партия автобусов - пять единиц - доставлена в город. Это первый шаг. На этот год планируется поставка 30 автобусов - новых, современных, отвечающих всем требованиям. Графики и протяженность маршрута в ручном режиме меняется в зависимости от военной ситуации в городе", - сказал Кулемзин. По его словам, из-за боевых действий Донецк лишился порядка 50 автобусов, все они были уничтожены. Градоначальник обратил внимание, что по сравнению с троллейбусами, которые курсируют по Донецку наряду с трамваями и маршрутными такси, автобус более мобилен, что немаловажно с учетом нынешних реалий. "Троллейбус менее маневренный - он привязан к контактной сети, которая в случае обстрела может быть обесточена либо физически повреждена, и тогда машина становится просто мишенью", - сказал Кулемзин. Парк муниципального общественного транспорта в Донецке последний раз существенно обновлялся в 2012 году, к чемпионату Европы по футболу.

https://ria.ru/20230515/l-type-1871827341.html

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донецк

москва

артем

донецкая народная республика

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