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Переданные из Москвы автобусы вышли на центральный маршрут в Донецке - РИА Новости, 16.05.2023
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14:55 16.05.2023
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Переданные из Москвы автобусы вышли на центральный маршрут в Донецке
Переданные из Москвы автобусы вышли на центральный маршрут в Донецке - РИА Новости, 16.05.2023
Переданные из Москвы автобусы вышли на центральный маршрут в Донецке
Переданные из Москвы пять новых автобусов "ЛиАЗ-5292" российского производства вышли на центральный городской маршрут в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:55
2023-05-16T14:55
донецк
москва
артем
алексей кулемзин (донецк)
донецкий металлургический завод
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Переданные из Москвы пять новых автобусов "ЛиАЗ-5292" российского производства вышли на центральный городской маршрут в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Данный маршрут под номером два соединяет Донецкий металлургический завод от остановки на центральной улице Артема в Ворошиловском районе с железнодорожным вокзалом, который находится в Киевском районе. "Первая партия автобусов - пять единиц - доставлена в город. Это первый шаг. На этот год планируется поставка 30 автобусов - новых, современных, отвечающих всем требованиям. Графики и протяженность маршрута в ручном режиме меняется в зависимости от военной ситуации в городе", - сказал Кулемзин. По его словам, из-за боевых действий Донецк лишился порядка 50 автобусов, все они были уничтожены. Градоначальник обратил внимание, что по сравнению с троллейбусами, которые курсируют по Донецку наряду с трамваями и маршрутными такси, автобус более мобилен, что немаловажно с учетом нынешних реалий. "Троллейбус менее маневренный - он привязан к контактной сети, которая в случае обстрела может быть обесточена либо физически повреждена, и тогда машина становится просто мишенью", - сказал Кулемзин. Парк муниципального общественного транспорта в Донецке последний раз существенно обновлялся в 2012 году, к чемпионату Европы по футболу.
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донецк, москва, артем, алексей кулемзин (донецк), донецкий металлургический завод, донецкая народная республика, россия
Донецк, Москва, Артем, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкий металлургический завод, Донецкая Народная Республика, Россия
Переданные из Москвы автобусы вышли на центральный маршрут в Донецке

В Донецке на центральный маршрут вышли пять переданных из Москвы новых автобусов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПередача новых автобусов завода ЛиАЗ
Передача новых автобусов завода ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Передача новых автобусов завода ЛиАЗ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Переданные из Москвы пять новых автобусов "ЛиАЗ-5292" российского производства вышли на центральный городской маршрут в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
Данный маршрут под номером два соединяет Донецкий металлургический завод от остановки на центральной улице Артема в Ворошиловском районе с железнодорожным вокзалом, который находится в Киевском районе.
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"Первая партия автобусов - пять единиц - доставлена в город. Это первый шаг. На этот год планируется поставка 30 автобусов - новых, современных, отвечающих всем требованиям. Графики и протяженность маршрута в ручном режиме меняется в зависимости от военной ситуации в городе", - сказал Кулемзин.
По его словам, из-за боевых действий Донецк лишился порядка 50 автобусов, все они были уничтожены. Градоначальник обратил внимание, что по сравнению с троллейбусами, которые курсируют по Донецку наряду с трамваями и маршрутными такси, автобус более мобилен, что немаловажно с учетом нынешних реалий. "Троллейбус менее маневренный - он привязан к контактной сети, которая в случае обстрела может быть обесточена либо физически повреждена, и тогда машина становится просто мишенью", - сказал Кулемзин.
Парк муниципального общественного транспорта в Донецке последний раз существенно обновлялся в 2012 году, к чемпионату Европы по футболу.
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ДонецкМоскваАртемАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкий металлургический заводДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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