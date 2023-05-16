Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/aviatsiya-1872067225.html
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.05.2023
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении авиация РФ нанесла бомбовые удары по украинской мотострелковой бригаде и силам теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:04
2023-05-16T10:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864902247_239:0:3124:1623_1920x0_80_0_0_22e4be801fa113320590a1b845e366d5.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском направлении авиация РФ нанесла бомбовые удары по украинской мотострелковой бригаде и силам теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении авиацией группировки войск "Запад" нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады и по подразделениям территориальной обороны", - сказал офицер. Кроме этого, добавил Зыбинский, сорваны три попытки ротации подразделений войск Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Першотравневое и Кисловка. Также расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат "Фурия".
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872063707.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864902247_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_0780aef4213760117eb746c375a9d529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении

Российская авиация нанесла бомбовые удары по мотострелкам ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском направлении авиация РФ нанесла бомбовые удары по украинской мотострелковой бригаде и силам теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении авиацией группировки войск "Запад" нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады и по подразделениям территориальной обороны", - сказал офицер.
Кроме этого, добавил Зыбинский, сорваны три попытки ротации подразделений войск Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Першотравневое и Кисловка.
Также расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат "Фурия".
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске
09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала