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Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.05.2023
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении авиация РФ нанесла бомбовые удары по украинской мотострелковой бригаде и силам теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:04
2023-05-16T10:04
2023-05-16T10:04
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском направлении авиация РФ нанесла бомбовые удары по украинской мотострелковой бригаде и силам теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении авиацией группировки войск "Запад" нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады и по подразделениям территориальной обороны", - сказал офицер. Кроме этого, добавил Зыбинский, сорваны три попытки ротации подразделений войск Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Першотравневое и Кисловка. Также расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат "Фурия".
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация нанесла бомбовые удары по мотострелкам ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском направлении авиация РФ нанесла бомбовые удары по украинской мотострелковой бригаде и силам теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении авиацией группировки войск "Запад" нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады и по подразделениям территориальной обороны", - сказал офицер.
Кроме этого, добавил Зыбинский, сорваны три попытки ротации подразделений войск Украины
на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Першотравневое и Кисловка.
Также расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат "Фурия".
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