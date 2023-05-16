https://ria.ru/20230516/aviatsiya-1872067225.html

Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении

Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.05.2023

Российская авиация разбомбила мотострелков ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении авиация РФ нанесла бомбовые удары по украинской мотострелковой бригаде и силам теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:04

2023-05-16T10:04

2023-05-16T10:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском направлении авиация РФ нанесла бомбовые удары по украинской мотострелковой бригаде и силам теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении авиацией группировки войск "Запад" нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной мотострелковой бригады и по подразделениям территориальной обороны", - сказал офицер. Кроме этого, добавил Зыбинский, сорваны три попытки ротации подразделений войск Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Першотравневое и Кисловка. Также расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат "Фурия".

https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872063707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины