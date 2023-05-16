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США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги
США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги - РИА Новости, 16.05.2023
США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги
Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:08
2023-05-16T21:08
2023-05-16T22:46
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Патель добавил, что США продолжат пристально отслеживать ситуацию и при необходимости примут "дополнительные меры". "Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", - сказал он.
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
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В мире, Грузия, США, Государственный департамент США, Россия
США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги
Госдеп назвал восстановление рейсов между Россией и Грузией предметом растущей тревоги США
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
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"Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения", - сказал он на брифинге.
Патель добавил, что США продолжат пристально отслеживать ситуацию и при необходимости примут "дополнительные меры".
"Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", - сказал он.
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