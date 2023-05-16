https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872261794.html

США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги

США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги - РИА Новости, 16.05.2023

США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:08

2023-05-16T21:08

2023-05-16T22:46

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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Патель добавил, что США продолжат пристально отслеживать ситуацию и при необходимости примут "дополнительные меры". "Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", - сказал он.

https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html

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в мире, грузия, сша, государственный департамент сша, россия