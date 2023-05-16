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США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги - РИА Новости, 16.05.2023
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21:08 16.05.2023 (обновлено: 22:46 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872261794.html
США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги
США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги - РИА Новости, 16.05.2023
США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги
Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:08
2023-05-16T22:46
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Патель добавил, что США продолжат пристально отслеживать ситуацию и при необходимости примут "дополнительные меры". "Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", - сказал он.
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в мире, грузия, сша, государственный департамент сша, россия
В мире, Грузия, США, Государственный департамент США, Россия
США назвали возобновление рейсов между Россией и Грузией предметом тревоги

Госдеп назвал восстановление рейсов между Россией и Грузией предметом растущей тревоги США

© РИА Новости / Давид Хизанишвили | Перейти в медиабанкСамолет прямого регулярного рейса Тбилиси - Москва
Самолет прямого регулярного рейса Тбилиси - Москва - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Самолет прямого регулярного рейса Тбилиси - Москва. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
«
"Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения", - сказал он на брифинге.
Патель добавил, что США продолжат пристально отслеживать ситуацию и при необходимости примут "дополнительные меры".
"Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", - сказал он.
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