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Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию - РИА Новости, 16.05.2023
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22:25 16.05.2023 (обновлено: 23:31 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/aviareysy-1872270824.html
Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию
Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию - РИА Новости, 16.05.2023
Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию
Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развязанную в ее адрес провокационную кампанию из-за запуска прямых рейсов в Москву, следует из... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:25
2023-05-16T23:31
грузия
москва
россия
ираклий гарибашвили
владимир путин
georgian airways
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ТБИЛИСИ, 16 мая — РИА Новости. Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развязанную в ее адрес провокационную кампанию из-за запуска прямых рейсов в Москву, следует из специального заявления авиаперевозчика. "В течение последних дней часто слышны оскорбительные заявления в адрес Georgian airways в связи с восстановлением полетов в направлении России. Нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами. &lt;...&gt; Видно невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа", — говорится в обращении.Там также отмечается, что введение или отмена безвизового режима, как и восстановление или прекращение авиасообщения, — прерогатива не авиакомпании, а государства.Ранее во вторник Georgian Airways получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на осуществление прямых рейсов в Москву с 20 мая. На сайте компании уже началась продажа билетов. На минувшей неделе Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал те страны, которым не понравилось решение России, отменить визы для граждан республики и возобновить полеты в эту страну, ввести безвизовый режим для грузин и назначить прямые рейсы.
https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872261794.html
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грузия, москва, россия, ираклий гарибашвили, владимир путин, georgian airways
Грузия, Москва, Россия, Ираклий Гарибашвили, Владимир Путин, Georgian Airways
Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию

Georgian Airways призвала прекратить оскорбления из-за возобновления полетов в Москву

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 мая — РИА Новости. Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развязанную в ее адрес провокационную кампанию из-за запуска прямых рейсов в Москву, следует из специального заявления авиаперевозчика.
"В течение последних дней часто слышны оскорбительные заявления в адрес Georgian airways в связи с восстановлением полетов в направлении России. Нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами. <...> Видно невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа", — говорится в обращении.
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Там также отмечается, что введение или отмена безвизового режима, как и восстановление или прекращение авиасообщения, — прерогатива не авиакомпании, а государства.
Ранее во вторник Georgian Airways получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на осуществление прямых рейсов в Москву с 20 мая. На сайте компании уже началась продажа билетов.
На минувшей неделе Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал те страны, которым не понравилось решение России, отменить визы для граждан республики и возобновить полеты в эту страну, ввести безвизовый режим для грузин и назначить прямые рейсы.
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