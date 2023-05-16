Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию
Georgian Airways призвала прекратить оскорбления из-за возобновления полетов в Москву
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 мая — РИА Новости. Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развязанную в ее адрес провокационную кампанию из-за запуска прямых рейсов в Москву, следует из специального заявления авиаперевозчика.
"В течение последних дней часто слышны оскорбительные заявления в адрес Georgian airways в связи с восстановлением полетов в направлении России. Нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами. <...> Видно невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа", — говорится в обращении.
Там также отмечается, что введение или отмена безвизового режима, как и восстановление или прекращение авиасообщения, — прерогатива не авиакомпании, а государства.
Ранее во вторник Georgian Airways получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на осуществление прямых рейсов в Москву с 20 мая. На сайте компании уже началась продажа билетов.
На минувшей неделе Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал те страны, которым не понравилось решение России, отменить визы для граждан республики и возобновить полеты в эту страну, ввести безвизовый режим для грузин и назначить прямые рейсы.