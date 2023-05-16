https://ria.ru/20230516/aviareysy-1872270824.html

Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию

Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию - РИА Новости, 16.05.2023

Georgian Airways осудила провокаторов, устроивших травлю за полеты в Россию

Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развязанную в ее адрес провокационную кампанию из-за запуска прямых рейсов в Москву, следует из... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:25

2023-05-16T22:25

2023-05-16T23:31

грузия

москва

россия

ираклий гарибашвили

владимир путин

georgian airways

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ТБИЛИСИ, 16 мая — РИА Новости. Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развязанную в ее адрес провокационную кампанию из-за запуска прямых рейсов в Москву, следует из специального заявления авиаперевозчика. "В течение последних дней часто слышны оскорбительные заявления в адрес Georgian airways в связи с восстановлением полетов в направлении России. Нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами. <...> Видно невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа", — говорится в обращении.Там также отмечается, что введение или отмена безвизового режима, как и восстановление или прекращение авиасообщения, — прерогатива не авиакомпании, а государства.Ранее во вторник Georgian Airways получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на осуществление прямых рейсов в Москву с 20 мая. На сайте компании уже началась продажа билетов. На минувшей неделе Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал те страны, которым не понравилось решение России, отменить визы для граждан республики и возобновить полеты в эту страну, ввести безвизовый режим для грузин и назначить прямые рейсы.

https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872261794.html

https://ria.ru/20230516/pochta-1872232599.html

грузия

москва

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грузия, москва, россия, ираклий гарибашвили, владимир путин, georgian airways