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Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав
Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав - РИА Новости, 16.05.2023
Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав
Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области, в одном из них ехали судебные приставы, одна из женщин погибла, вторая пострадала, по... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:58
2023-05-16T19:58
2023-05-16T20:06
происшествия
авто
россия
кемеровская область
новокузнецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 16 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области, в одном из них ехали судебные приставы, одна из женщин погибла, вторая пострадала, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о ДТП в Новокузнецком муниципальном округе поступило около 17:20 (13.20 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля совершил столкновение с автомобилем, в котором передвигались судебные приставы-исполнители, одна из женщин погибла. На место аварии незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователь-криминалист", – сообщает ведомство. Причину смерти погибшей установит судебно-медицинская экспертиза, также назначена и автотехническая экспертиза. В настоящее время на месте аварии работает следственная группа.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, авто, россия, кемеровская область, новокузнецкий район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, Следственный комитет России (СК РФ)
Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав
Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе в Кузбассе, погибла судебный пристав