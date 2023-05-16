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Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав - РИА Новости, 16.05.2023
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19:58 16.05.2023 (обновлено: 20:06 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/avariya-1872252501.html
Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав
Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав - РИА Новости, 16.05.2023
Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав
Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области, в одном из них ехали судебные приставы, одна из женщин погибла, вторая пострадала, по... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:58
2023-05-16T20:06
происшествия
авто
россия
кемеровская область
новокузнецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 16 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области, в одном из них ехали судебные приставы, одна из женщин погибла, вторая пострадала, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о ДТП в Новокузнецком муниципальном округе поступило около 17:20 (13.20 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля совершил столкновение с автомобилем, в котором передвигались судебные приставы-исполнители, одна из женщин погибла. На место аварии незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователь-криминалист", – сообщает ведомство. Причину смерти погибшей установит судебно-медицинская экспертиза, также назначена и автотехническая экспертиза. В настоящее время на месте аварии работает следственная группа.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
россия
кемеровская область
новокузнецкий район
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происшествия, авто, россия, кемеровская область, новокузнецкий район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, Следственный комитет России (СК РФ)
Два автомобиля столкнулись на трассе в Кузбассе, погибла судебный пристав

Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе в Кузбассе, погибла судебный пристав

© Фото : СУ СК России по Кемеровской областиНа месте ДТП с участием автомобиля судебных приставов в Кемеровской области
На месте ДТП с участием автомобиля судебных приставов в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : СУ СК России по Кемеровской области
На месте ДТП с участием автомобиля судебных приставов в Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 16 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Новокузнецком районе Кемеровской области, в одном из них ехали судебные приставы, одна из женщин погибла, вторая пострадала, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Сообщение о ДТП в Новокузнецком муниципальном округе поступило около 17:20 (13.20 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля совершил столкновение с автомобилем, в котором передвигались судебные приставы-исполнители, одна из женщин погибла. На место аварии незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователь-криминалист", – сообщает ведомство.
Причину смерти погибшей установит судебно-медицинская экспертиза, также назначена и автотехническая экспертиза.
В настоящее время на месте аварии работает следственная группа.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ПроисшествияАвтоРоссияКемеровская областьНовокузнецкий районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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