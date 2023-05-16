https://ria.ru/20230516/avariya-1872215433.html

В центре Москвы легковушка столкнулась с мотоциклом

В центре Москвы легковушка столкнулась с мотоциклом - РИА Новости, 16.05.2023

В центре Москвы легковушка столкнулась с мотоциклом

Легковой автомобиль во вторник днем столкнулся с мотоциклом на Зубовском бульваре в Москве, на месте происшествия "скорая" и пожарная машина, передаёт... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:32

2023-05-16T17:32

2023-05-16T17:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль во вторник днем столкнулся с мотоциклом на Зубовском бульваре в Москве, на месте происшествия "скорая" и пожарная машина, передаёт корреспондент РИА Новости. Мотоцикл после столкновения оказался на асфальте, там же лежат и некоторые детали от него, вероятно, отлетевшие в результате аварии. У иномарки повреждено крыло. В столичном главке МВД в свою очередь рассказали РИА Новости, что легковушка разворачивалась на данном участке дороги, когда в нее въехал мотоциклист. Водитель мотоцикла, по предварительным данным, получил травмы.Кто именно виноват в аварии и на какой знак светофора совершал маневр каждый из участников ДТП, сейчас выясняется. Разворот в этом месте возможен только на стрелку с дублера Садового кольца.Сейчас на месте аварии дежурят сотрудники ГИБДД, также есть машина скорой помощи и пожарный автомобиль. Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.

https://ria.ru/20230516/dtp-1872177856.html

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происшествия, москва, гибдд мвд рф, авто