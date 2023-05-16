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ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/ataki-1872118227.html
ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ в ДНР
ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.05.2023
ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ в ДНР
Подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ за сутки отразили 10 украинских атак в районе Красного в ДНР, штурмовые отряды продолжали наступать на западе... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:51
2023-05-16T12:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ за сутки отразили 10 украинских атак в районе Красного в ДНР, штурмовые отряды продолжали наступать на западе Артемовска, сообщили во вторник в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточенных боев уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера", - сообщили в Минобороны.
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донецкая народная республика
артемовск
россия
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донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ в ДНР

ВС России за сутки отразили десять украинских атак в районе Красного в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ за сутки отразили 10 украинских атак в районе Красного в ДНР, штурмовые отряды продолжали наступать на западе Артемовска, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточенных боев уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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