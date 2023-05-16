https://ria.ru/20230516/ataki-1872118227.html

ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ в ДНР

ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.05.2023

ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ в ДНР

Подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ за сутки отразили 10 украинских атак в районе Красного в ДНР, штурмовые отряды продолжали наступать на западе... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:51

2023-05-16T12:51

2023-05-16T12:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ за сутки отразили 10 украинских атак в районе Красного в ДНР, штурмовые отряды продолжали наступать на западе Артемовска, сообщили во вторник в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск. Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточенных боев уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230516/poteri-1872117146.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)