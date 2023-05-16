Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872266465.html
Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске
Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске - РИА Новости, 16.05.2023
Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске
США в курсе сообщений о гибели американца в Артемовске и продолжают собирать информацию для их подтверждения, заявил во вторник заместитель официального... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:45
2023-05-16T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
государственный департамент сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США в курсе сообщений о гибели американца в Артемовске и продолжают собирать информацию для их подтверждения, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель. “Мы в курсе сообщений о гибели гражданина США и мы продолжаем стремиться получить дополнительные подтверждения”, - сообщил он журналистам на брифинге. Патель добавил, что США призывают Россию соблюдать требования Женевской конвенции по отношению к погибшим. В апреле бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости призвал иностранных наемников покинуть Украину, так как им грозит гибель, по его мнению, Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени. "Если вы иностранец, воюющий за Украину, поймите, что вы оказываетесь в положении, когда вам придется пожертвовать жизнью", - сказал Риттер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html
https://ria.ru/20230516/ranenyy-1872257892.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_52:0:1176:843_1920x0_80_0_0_b2f744fcd6d46aa07f36385e7ae9125b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, государственный департамент сша, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Государственный департамент США, Россия, Украина
Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске

Госдеп: США в курсе сообщений о гибели американца в Артемовске, но пока не подтверждают их

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США в курсе сообщений о гибели американца в Артемовске и продолжают собирать информацию для их подтверждения, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель.
“Мы в курсе сообщений о гибели гражданина США и мы продолжаем стремиться получить дополнительные подтверждения”, - сообщил он журналистам на брифинге.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной
Вчера, 21:27
Патель добавил, что США призывают Россию соблюдать требования Женевской конвенции по отношению к погибшим.
В апреле бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости призвал иностранных наемников покинуть Украину, так как им грозит гибель, по его мнению, Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени. "Если вы иностранец, воюющий за Украину, поймите, что вы оказываетесь в положении, когда вам придется пожертвовать жизнью", - сказал Риттер.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому российскому бойцу
Вчера, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГосударственный департамент СШАРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала