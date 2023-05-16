https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872266465.html

Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске

Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске - РИА Новости, 16.05.2023

Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске

США в курсе сообщений о гибели американца в Артемовске и продолжают собирать информацию для их подтверждения, заявил во вторник заместитель официального... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:45

2023-05-16T21:45

2023-05-16T21:45

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США в курсе сообщений о гибели американца в Артемовске и продолжают собирать информацию для их подтверждения, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель. “Мы в курсе сообщений о гибели гражданина США и мы продолжаем стремиться получить дополнительные подтверждения”, - сообщил он журналистам на брифинге. Патель добавил, что США призывают Россию соблюдать требования Женевской конвенции по отношению к погибшим. В апреле бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости призвал иностранных наемников покинуть Украину, так как им грозит гибель, по его мнению, Киев потерпит поражение уже в конце лета или начале осени. "Если вы иностранец, воюющий за Украину, поймите, что вы оказываетесь в положении, когда вам придется пожертвовать жизнью", - сказал Риттер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html

https://ria.ru/20230516/ranenyy-1872257892.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, россия, украина