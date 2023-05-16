https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной - РИА Новости, 16.05.2023
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:27
2023-05-16T21:27
2023-05-16T21:27
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837768746_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_df23bcce280f25dc2d1d9269f654b1af.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. "Ситуация в Бахмуте (Артемовске - ред.)... сложная", - сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872216661.html
https://ria.ru/20230516/vks-1872119411.html
россия
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837768746_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_6d0059dc50368057c42e37d3cff57fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артемовск, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной