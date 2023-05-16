Рейтинг@Mail.ru
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной - РИА Новости, 16.05.2023
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:27
2023-05-16T21:27
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837768746_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_df23bcce280f25dc2d1d9269f654b1af.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. "Ситуация в Бахмуте (Артемовске - ред.)... сложная", - сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872216661.html
https://ria.ru/20230516/vks-1872119411.html
россия
артемовск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837768746_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_6d0059dc50368057c42e37d3cff57fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артемовск, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной.
"Ситуация в Бахмуте (Артемовске - ред.)... сложная", - сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Артемовске снайпер из Польши ранила мирного жителя, идущего за водой
Вчера, 17:36
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления
Вчера, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала