https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html

Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной

Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной - РИА Новости, 16.05.2023

Секретарь СНБО Украины назвал ситуацию в Артемовске сложной

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:27

2023-05-16T21:27

2023-05-16T21:27

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

алексей данилов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Артемовске сложной. "Ситуация в Бахмуте (Артемовске - ред.)... сложная", - сказал Данилов в эфире всеукраинского телемарафона. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872216661.html

https://ria.ru/20230516/vks-1872119411.html

россия

артемовск

украина

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россия, артемовск, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф