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В Артемовске снайпер из Польши ранила мирного жителя, идущего за водой - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872216661.html
В Артемовске снайпер из Польши ранила мирного жителя, идущего за водой
В Артемовске снайпер из Польши ранила мирного жителя, идущего за водой - РИА Новости, 16.05.2023
В Артемовске снайпер из Польши ранила мирного жителя, идущего за водой
Польская снайпер ранила в ногу жителя Артемовска, когда тот пошел за водой, чтобы оказать помощь знакомой пожилой женщине, рассказала журналистам его супруга... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:36
2023-05-16T17:36
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Польская снайпер ранила в ногу жителя Артемовска, когда тот пошел за водой, чтобы оказать помощь знакомой пожилой женщине, рассказала журналистам его супруга Ольга. По ее словам, после попадания в ногу ее супруг с трудом дополз до своего дома. "Она когда ранила его, он упал, начал ползти во двор. А я взяла и вышла. Он мне кричит: "Оля, я ранен! Не выходи!". Я говорю: "Как ранен?". Он: "Сиди дома, не выходи!". Когда к крыльцу подполз, я вытащила одеяло и в дом (его) втянула. Стала обрабатывать рану, хотя я сама не медик, поэтому кровь там лилась рекой. Целый пакет", - рассказала Ольга. Снайпер стреляла именно по ногам, "чтобы поиздеваться", считает женщина. "Наверное, издевалась. Если она снайпер, то она могла же и в грудь и в голову целиться. А целилась именно в ногу, чтобы человек страдал", - отметила она. "Я ее не видела, но ребята сказали, что ее через два дня… Они ее долго искали, она где-то пряталась. А потом все-таки они ее накрыли. Сказали – полячка. Молодая. &lt;…&gt; Да, это были "вагнеровцы". Они как раз ходили мимо нашего дома на "зачистки", там бои были. И у нас бои были. Молодые ребята", - добавила женщина. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872073785.html
https://ria.ru/20230515/artemovsk-1871751443.html
артемовск
донецкая народная республика
горловка
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артемовск, донецкая народная республика, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
В Артемовске снайпер из Польши ранила мирного жителя, идущего за водой

Снайпер из Польши ранила в ногу жителя Артемовска, идущего за водой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Вид на Артемовск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Польская снайпер ранила в ногу жителя Артемовска, когда тот пошел за водой, чтобы оказать помощь знакомой пожилой женщине, рассказала журналистам его супруга Ольга.
По ее словам, после попадания в ногу ее супруг с трудом дополз до своего дома.
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"Она когда ранила его, он упал, начал ползти во двор. А я взяла и вышла. Он мне кричит: "Оля, я ранен! Не выходи!". Я говорю: "Как ранен?". Он: "Сиди дома, не выходи!". Когда к крыльцу подполз, я вытащила одеяло и в дом (его) втянула. Стала обрабатывать рану, хотя я сама не медик, поэтому кровь там лилась рекой. Целый пакет", - рассказала Ольга.
Снайпер стреляла именно по ногам, "чтобы поиздеваться", считает женщина.
"Наверное, издевалась. Если она снайпер, то она могла же и в грудь и в голову целиться. А целилась именно в ногу, чтобы человек страдал", - отметила она.
"Я ее не видела, но ребята сказали, что ее через два дня… Они ее долго искали, она где-то пряталась. А потом все-таки они ее накрыли. Сказали – полячка. Молодая. <…> Да, это были "вагнеровцы". Они как раз ходили мимо нашего дома на "зачистки", там бои были. И у нас бои были. Молодые ребята", - добавила женщина.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаГорловкаПроисшествия
 
 
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