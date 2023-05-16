https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872073785.html
Киев изо всех сил пытается удержать Артемовск, заявил боец "Вагнера"
Киев изо всех сил пытается удержать Артемовск, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 16.05.2023
Киев изо всех сил пытается удержать Артемовск, заявил боец "Вагнера"
Киев перебросил наиболее боеспособные подразделения на оборону Артемовска, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:34
2023-05-16T10:34
2023-05-16T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК, 16 мая - РИА Новости. Киев перебросил наиболее боеспособные подразделения на оборону Артемовска, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач в городе. "Все основные бои сейчас ведутся на западе, остался клочок площади, который они удерживают… Ну как сказать удерживают, прячутся там, но тем не менее, дают до сих пор хороший отпор. Разные подразделения там находятся: и тероборона, и аэромобильные, так называемые космические десантники, и спецы есть, и полк "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.), и другие подразделения. Не простые подразделения, а кинули сюда реально боеспособные части", - рассказал боец "Вагнера", комментируя ситуацию в Артемовске. По его мнению, Киев изо всех сил пытается сдержать продвижение бойцов "Вагнера". Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872063707.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Боец группы "Вагнер" о вытеснении противника из Артемовска
Боец группы "Вагнер" о вытеснении противника из Артемовска
2023-05-16T10:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Киев изо всех сил пытается удержать Артемовск, заявил боец "Вагнера"
Боец "Вагнера": Киев перекинул наиболее боеспособные подразделения на оборону Артемовска