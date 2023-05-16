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Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 16.05.2023 (обновлено: 10:20 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872063707.html
Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске
Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске - РИА Новости, 16.05.2023
Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске
На фланги в Артемовске перекинули дополнительные резервы, заявил в эфире "Соловьев Live" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:42
2023-05-16T10:20
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На фланги в Артемовске перекинули дополнительные резервы, заявил в эфире "Соловьев Live" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, в целом ситуация в городе остается напряженной, но бойцы группы "Вагнер" продолжают продвигаться вперед. "Все меньше и меньше тех высоток, которые контролируются вооруженными формированиями Украины", — добавил руководитель ДНР.Накануне Пушилин рассказал, что подразделениям "Вагнера" удалось занять несколько высоток на западе Артемовска, которые киевский режим считал ключевыми.По информации Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести ожесточенные бои в западной части города, а подразделения 4-й мотострелковой бригады — в районе села Красное. В конце прошлой недели украинские войска предпринимали массовые попытки прорвать обороны севернее и южнее Артемовска, но все их атаки удалось отразить.
артемовск
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске

Пушилин заявил о переброске резервов в Артемовск на фоне напряженной ситуации на флангах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На фланги в Артемовске перекинули дополнительные резервы, заявил в эфире "Соловьев Live" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«

"На флангах непростая ситуация, там близко, наверное, к самым активным действиям противника. Для Украины вообще Артемовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьезные резервы. Как раз по флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определенные успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться", — сказал Пушилин.

По его словам, в целом ситуация в городе остается напряженной, но бойцы группы "Вагнер" продолжают продвигаться вперед.
"Все меньше и меньше тех высоток, которые контролируются вооруженными формированиями Украины", — добавил руководитель ДНР.
Накануне Пушилин рассказал, что подразделениям "Вагнера" удалось занять несколько высоток на западе Артемовска, которые киевский режим считал ключевыми.
По информации Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести ожесточенные бои в западной части города, а подразделения 4-й мотострелковой бригады — в районе села Красное. В конце прошлой недели украинские войска предпринимали массовые попытки прорвать обороны севернее и южнее Артемовска, но все их атаки удалось отразить.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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