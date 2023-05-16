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Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске

Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске - РИА Новости, 16.05.2023

Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске

На фланги в Артемовске перекинули дополнительные резервы, заявил в эфире "Соловьев Live" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:42

2023-05-16T09:42

2023-05-16T10:20

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На фланги в Артемовске перекинули дополнительные резервы, заявил в эфире "Соловьев Live" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, в целом ситуация в городе остается напряженной, но бойцы группы "Вагнер" продолжают продвигаться вперед. "Все меньше и меньше тех высоток, которые контролируются вооруженными формированиями Украины", — добавил руководитель ДНР.Накануне Пушилин рассказал, что подразделениям "Вагнера" удалось занять несколько высоток на западе Артемовска, которые киевский режим считал ключевыми.По информации Минобороны, штурмовые отряды продолжают вести ожесточенные бои в западной части города, а подразделения 4-й мотострелковой бригады — в районе села Красное. В конце прошлой недели украинские войска предпринимали массовые попытки прорвать обороны севернее и южнее Артемовска, но все их атаки удалось отразить.

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"