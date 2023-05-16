https://ria.ru/20230516/arest-1872091930.html
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сотруднику консульства США
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сотруднику консульства США - РИА Новости, 16.05.2023
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сотруднику консульства США
Лефортовский суд Москвы 18 мая рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста бывшему сотруднику американского консульства во Владивостоке Роберту Шонову,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:34
2023-05-16T11:34
2023-05-16T11:34
москва
владивосток
происшествия
сша
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 18 мая рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста бывшему сотруднику американского консульства во Владивостоке Роберту Шонову, обвиняемому в сотрудничестве с США против безопасности России, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей назначено на 18 мая", - сказали в суде. По данным суда, Шонову вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Статья вводит ответственность для граждан РФ, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", когда состава госизмены нет. Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте. Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". В посольстве США в России сообщали РИА Новости, что дипмиссия в курсе задержания во Владивостоке экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме.
https://ria.ru/20230515/arest-1872021818.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владивосток, происшествия, сша
Москва, Владивосток, Происшествия, США
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сотруднику консульства США
Суд в Москве 18 мая рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сотруднику консульства США
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 18 мая рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста бывшему сотруднику американского консульства во Владивостоке Роберту Шонову, обвиняемому в сотрудничестве с США против безопасности России, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей назначено на 18 мая", - сказали в суде.
США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России
По данным суда, Шонову вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Статья вводит ответственность для граждан РФ, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", когда состава госизмены нет.
Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте.
Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации".
В посольстве США в России сообщали РИА Новости, что дипмиссия в курсе задержания во Владивостоке
экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме.
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