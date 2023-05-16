https://ria.ru/20230516/arest-1872091930.html

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сотруднику консульства США

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сотруднику консульства США - РИА Новости, 16.05.2023

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-сотруднику консульства США

Лефортовский суд Москвы 18 мая рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста бывшему сотруднику американского консульства во Владивостоке Роберту Шонову,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:34

2023-05-16T11:34

2023-05-16T11:34

москва

владивосток

происшествия

сша

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 18 мая рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста бывшему сотруднику американского консульства во Владивостоке Роберту Шонову, обвиняемому в сотрудничестве с США против безопасности России, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей назначено на 18 мая", - сказали в суде. По данным суда, Шонову вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), санкция которой составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Статья вводит ответственность для граждан РФ, которые сотрудничают с иностранными государствами или организациями "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", когда состава госизмены нет. Шонов был задержан и арестован во Владивостоке еще в марте. Как указано в материалах на сайте суда, Шонов, "будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". В посольстве США в России сообщали РИА Новости, что дипмиссия в курсе задержания во Владивостоке экс-сотрудника американского консульства, но пока не располагает комментарием по теме.

https://ria.ru/20230515/arest-1872021818.html

https://ria.ru/20230515/arest-1871911108.html

москва

владивосток

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, владивосток, происшествия, сша