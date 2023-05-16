https://ria.ru/20230516/amerika-1872093210.html

Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США

Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США - РИА Новости, 16.05.2023

Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США

Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключёнными с США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:39

2023-05-16T11:39

2023-05-16T12:27

в мире

санкции в отношении россии

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключёнными с США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее американские СМИ сообщили, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.Он напомнил, что сотни циклов американских санкций не привели не то, что к разрушению, но даже к ослаблению российской экономики."Соответственно, предмета для обсуждения здесь нет вообще", - отметил Рябков."Вот этот жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может, и никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников он не имеет", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, сергей рябков