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Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США - РИА Новости, 16.05.2023
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11:39 16.05.2023 (обновлено: 12:27 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/amerika-1872093210.html
Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США
Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США - РИА Новости, 16.05.2023
Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США
Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключёнными с США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:39
2023-05-16T12:27
в мире
санкции в отношении россии
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключёнными с США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее американские СМИ сообщили, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.Он напомнил, что сотни циклов американских санкций не привели не то, что к разрушению, но даже к ослаблению российской экономики."Соответственно, предмета для обсуждения здесь нет вообще", - отметил Рябков."Вот этот жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может, и никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников он не имеет", - добавил замминистра.
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в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, сергей рябков
В мире, Санкции в отношении России, США, Россия, Сергей Рябков
Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США

Замглавы МИД Рябков: Москва не обсуждает с Вашингтоном вопросы санкций

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключёнными с США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее американские СМИ сообщили, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.
«

"Мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям… И если кто-то в Вашингтоне думает в виде такой риторической приманки вбросить тему, но тему даже вбрасывают стыдливо. То есть они говорят о "небольшом" ослаблении санкций, чтобы не дай бог не продешевить"", - сказал Рябков журналистам.

Он напомнил, что сотни циклов американских санкций не привели не то, что к разрушению, но даже к ослаблению российской экономики.
"Соответственно, предмета для обсуждения здесь нет вообще", - отметил Рябков.
"Вот этот жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может, и никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников он не имеет", - добавил замминистра.
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В миреСанкции в отношении РоссииСШАРоссияСергей Рябков
 
 
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