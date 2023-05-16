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Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США
Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США - РИА Новости, 16.05.2023
Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США
Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключёнными с США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:39
2023-05-16T11:39
2023-05-16T12:27
в мире
санкции в отношении россии
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключёнными с США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее американские СМИ сообщили, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.Он напомнил, что сотни циклов американских санкций не привели не то, что к разрушению, но даже к ослаблению российской экономики."Соответственно, предмета для обсуждения здесь нет вообще", - отметил Рябков."Вот этот жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может, и никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников он не имеет", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, сергей рябков
В мире, Санкции в отношении России, США, Россия, Сергей Рябков
Рябков ответил на вопрос о снятии санкций при обмене заключенными с США
Замглавы МИД Рябков: Москва не обсуждает с Вашингтоном вопросы санкций
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключёнными с США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее американские СМИ сообщили, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными.
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"Мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям… И если кто-то в Вашингтоне думает в виде такой риторической приманки вбросить тему, но тему даже вбрасывают стыдливо. То есть они говорят о "небольшом" ослаблении санкций, чтобы не дай бог не продешевить"", - сказал Рябков журналистам.
Он напомнил, что сотни циклов американских санкций не привели не то, что к разрушению, но даже к ослаблению российской экономики.
"Соответственно, предмета для обсуждения здесь нет вообще", - отметил Рябков.
"Вот этот жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может, и никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников он не имеет", - добавил замминистра.
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