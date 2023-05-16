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Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей
Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2023
Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей
Меры властей, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на активы примерно в три триллиона... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:55
2023-05-16T11:55
2023-05-16T23:36
экономика
россия
эльвира набиуллина
науфор
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Меры властей, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на активы примерно в три триллиона рублей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации", — сказала она в ходе конференции НАУФОР.
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871038263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, науфор, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, НАУФОР, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей
Глава ЦБ Набиуллина сообщила о восстановлении прав российских инвесторов на 3 трлн рублей
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Меры властей, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на активы примерно в три триллиона рублей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации", — сказала она в ходе конференции НАУФОР.
«
"В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к трем триллионам рублей, то есть это не маленькая сумма. Но, безусловно, часть активов остается заблокированной", — добавила Набиуллина.
Сумма замороженных российских активов превысила 24 миллиарда евро