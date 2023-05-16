https://ria.ru/20230516/aktivy-1872098398.html

Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей

Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2023

Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей

Меры властей, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на активы примерно в три триллиона... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:55

2023-05-16T11:55

2023-05-16T23:36

экономика

россия

эльвира набиуллина

науфор

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Меры властей, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на активы примерно в три триллиона рублей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации", — сказала она в ходе конференции НАУФОР.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871038263.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, науфор, санкции в отношении россии, реакция на санкции