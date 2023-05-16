https://ria.ru/20230516/ai-1872256310.html

Глава OpenAI поддержал идею регулирования ИИ под руководством США

Глава OpenAI поддержал идею регулирования ИИ под руководством США - РИА Новости, 16.05.2023

Глава OpenAI поддержал идею регулирования ИИ под руководством США

Глава компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI Сэм Альтман считает необходимым международное регулирование сферы искусственного РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:31

2023-05-16T20:31

2023-05-16T20:31

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Глава компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI Сэм Альтман считает необходимым международное регулирование сферы искусственного интеллекта под руководством США, об этом он заявил на слушаниях в сенате во вторник. "Есть возможности, чтобы США устанавливали некоторые международные стандарты, с которыми бы считались и участвовали в них другие страны... Думаю, это было бы прекрасно для мира", - сказал он, выступая в подкомитете по личной информации, технологиям и закону юридического комитета сената. "Важно иметь глобальный подход... но мы хотим, чтобы в этом лидировала Америка", - подчеркнул он. Альтман также поддерживает идею государственного регулирования в США сферы искусственного интеллекта для обеспечения безопасности пользователей, при этом не лишая их доступа к технологическому прогрессу. "Правительство США должно подумать о комбинации лицензирования или регистрирования для разработки и релизов моделей искусственного интеллекта... а также поощрение тех, кто следует этим правилам", - заявил глава OpenAI. Он подчеркнул при этом, что, по его мнению, важно, чтобы какие-либо принимаемые законы в этой сфере "не замедляли и не останавливали технологическое развитие". "Нужны границы, и мы можем определить допустимые границы", - сказал Альтман. В некоторых странах уже начали рассматривать возможности ограничить риски использования ИИ. Администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос о необходимости проверки работы программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации. Управление по вопросам киберпространства КНР представило проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта, в которых, в частности, отмечается, что генерируемый контент должен воплощать "базовые социалистические ценности". Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.

https://ria.ru/20230516/ostorozhnost-1872202083.html

https://ria.ru/20230512/darknet-1871303256.html

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в мире, технологии, сша, китай, джо байден, google