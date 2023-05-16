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Агутин ответил на обвинения в заговоре с масонами
Агутин ответил на обвинения в заговоре с масонами - РИА Новости, 16.05.2023
Агутин ответил на обвинения в заговоре с масонами
Певец Леонид Агутин впервые дал комментарий о суде с обвинившим его в масонстве блогером Ильей Мамаевым. Музыкант раскрыл детали конфликта из-за клипа "Включите РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:28
2023-05-16T11:28
2023-05-16T11:48
шоубиз
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Певец Леонид Агутин впервые дал комментарий о суде с обвинившим его в масонстве блогером Ильей Мамаевым. Музыкант раскрыл детали конфликта из-за клипа "Включите свет" в своей соцсети. Юрист исполнителя добавил, что ответчик приходил в суд всего раз, а затем покинул Россию. Позже экспертиза подтвердила нарушение прав Агутина. Конфликт между Леонидом Агутиным и Ильей Мамаевым начался в 2020 году. Тогда блогер выложил ролик "Какой свет включает Агутин". Он заявил, что артист "запудривает мозги" людям при помощи своего клипа "Включите свет". Мамаев объяснил, что увидел масонские знаки и мистические числа в видео исполнителя. По решению суда блогера обязали удалить порочащий репутацию артиста ролик "Какой свет включает Агутин". Он также будет вынужден дать опровержение видео.Сам Мамаев не отреагировал на случившееся. Он продолжает записывать видео об артистах и теориях заговора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шоубиз, Леонид Агутин, Россия, Знаменитости, Блогер
Агутин ответил на обвинения в заговоре с масонами
Певец Леонид Агутин ответил на обвинения блогера в заговоре с масонами и сатанизме
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Певец Леонид Агутин впервые дал комментарий о суде с обвинившим его в масонстве блогером Ильей Мамаевым. Музыкант раскрыл детали конфликта из-за клипа "Включите свет" в своей соцсети.
«
"Данный персонаж настолько эмоционально воспринял мой видеоклип "Включите свет", что увидел там море цифр, указывающих на мою связь с мировым масонством, что бы это ни значило, мировыми заговорами, и глобальным похолоданием, что привело к вымиранию мамонтов много лет назад. Я отдал это дело юристу", – поделился артист.
Юрист исполнителя добавил, что ответчик приходил в суд всего раз, а затем покинул Россию. Позже экспертиза подтвердила нарушение прав Агутина.
«
"Он срочно покинул Россию, распродав все имущество. Поняв, что внятных объяснений не будет, суд назначил экспертизу, которая подтвердила нарушение прав истца Леонида Николаевича Агутина. После чего суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, удовлетворив требования истца в полном объеме", – сообщил правозащитник.
Конфликт между Леонидом Агутиным и Ильей Мамаевым начался в 2020 году. Тогда блогер выложил ролик "Какой свет включает Агутин". Он заявил, что артист "запудривает мозги" людям при помощи своего клипа "Включите свет". Мамаев объяснил, что увидел масонские знаки и мистические числа в видео исполнителя.
По решению суда блогера обязали удалить порочащий репутацию артиста ролик "Какой свет включает Агутин". Он также будет вынужден дать опровержение видео.
Сам Мамаев не отреагировал на случившееся. Он продолжает записывать видео об артистах и теориях заговора.
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