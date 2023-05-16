https://ria.ru/20230516/agutin-1872076797.html

Агутин ответил на обвинения в заговоре с масонами

Агутин ответил на обвинения в заговоре с масонами - РИА Новости, 16.05.2023

Агутин ответил на обвинения в заговоре с масонами

Певец Леонид Агутин впервые дал комментарий о суде с обвинившим его в масонстве блогером Ильей Мамаевым. Музыкант раскрыл детали конфликта из-за клипа "Включите РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:28

2023-05-16T11:28

2023-05-16T11:48

шоубиз

леонид агутин

россия

знаменитости

блогер

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Певец Леонид Агутин впервые дал комментарий о суде с обвинившим его в масонстве блогером Ильей Мамаевым. Музыкант раскрыл детали конфликта из-за клипа "Включите свет" в своей соцсети. Юрист исполнителя добавил, что ответчик приходил в суд всего раз, а затем покинул Россию. Позже экспертиза подтвердила нарушение прав Агутина. Конфликт между Леонидом Агутиным и Ильей Мамаевым начался в 2020 году. Тогда блогер выложил ролик "Какой свет включает Агутин". Он заявил, что артист "запудривает мозги" людям при помощи своего клипа "Включите свет". Мамаев объяснил, что увидел масонские знаки и мистические числа в видео исполнителя. По решению суда блогера обязали удалить порочащий репутацию артиста ролик "Какой свет включает Агутин". Он также будет вынужден дать опровержение видео.Сам Мамаев не отреагировал на случившееся. Он продолжает записывать видео об артистах и теориях заговора.

https://ria.ru/20230515/galkin-1871786192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

леонид агутин, россия, знаменитости, блогер