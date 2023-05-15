https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871826433.html

Пересильд показала процесс мытья волос на МКС

Пересильд показала процесс мытья волос на МКС - РИА Новости, 15.05.2023

Пересильд показала процесс мытья волос на МКС

Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд показала, как мыла голову на борту МКС. Ролик она разместила на своей странице в соцсети. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:00

2023-05-15T19:00

2023-05-15T19:01

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд показала, как мыла голову на борту МКС. Ролик она разместила на своей странице в соцсети. Актриса объяснила, что использовала специальный космический шампунь из укладки "Комфорт". На кадрах видно, как она наносит средство на корни волос, втирает его пальцами и проходит по волосам куском материи. "Вызов" — первый снятый в космосе фильм. В прокате он стартовал 20 апреля и уже перешагнул отметку в миллиард рублей по сборам. Юлия сыграла в ленте торакального хирурга Женю. Врач отправилась на орбиту, чтобы попытаться спасти космонавта и прооперировать его в невесомости. Вместе с режиссером Климом Шипенко Пересильд провела 12 дней на МКС.Ранее сообщалось о том, что "Вызов" вновь лидирует в прокате в России и СНГ за уикенд.

https://ria.ru/20230505/rolik-1869940216.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юлия пересильд, знаменитости, звезды, кино и сериалы