https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871786346.html

Гоша Куценко объяснил отказ сниматься в фильме с Брэдом Питтом

Гоша Куценко объяснил отказ сниматься в фильме с Брэдом Питтом - РИА Новости, 15.05.2023

Гоша Куценко объяснил отказ сниматься в фильме с Брэдом Питтом

Гоша Куценко объяснил свой отказ сниматься в фильме "Война миров Z" (2013) с Брэдом Питтом. Подробностями он поделился в беседе с Ляйсан Утяшевой. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:34

2023-05-15T19:34

2023-05-15T19:34

культура

новости культуры

брэд питт (уильям бредли)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88716/42/887164256_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c979795931f3d0c86b471c60b2c493bc.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Гоша Куценко объяснил свой отказ сниматься в фильме "Война миров Z" (2013) с Брэдом Питтом. Подробностями он поделился в беседе с Ляйсан Утяшевой. Съемки планировались в Лондоне на все лето. Сначала Куценко решил, что нужно собраться и пройти пробы. "Мне прислали текст на страницу А4. Читаю. Я знаю одно слово через другое, но как все вместе не понимаю. Это на современном языке официантов — пренебрежительном, быстром американском. Я осознаю, что никогда не выучу такой монолог ", — вспоминает Куценко.Артист уезжал в отпуск на Бали. Он попросил время. Хотел подготовиться к кастингу на отдыхе, но забыл о нем. Внезапно ему позвонили — хотели организовать прямую связь с Брэдом Питтом. "Спрашиваю, а кого я играю-то? Мне отвечают: русского с онкологией легких. Передо мной было зеркало. Я объевшийся лазаньей, обгоревший на солнце, отекший счастливый человек. Говорю: нет, такого не бывает. Приеду через неделю и похудею. И я действительно сбросил вес. Начинаю учить текст, а мне не учится. Я психанул и отключил телефон", — рассказывает Куценко. Тем не менее видеосвязь с Питтом ему организовали. В разговоре, по словам артиста, Брэд Питт высоко оценил его актерскую игру и попросил прочитать текст. Куценко признается, что испугался. Артист уверяет: ему звонили и через месяц — никак не могли никого найти на эту роль. Гонорар был 10 тысяч фунтов в день. Но Куценко все равно решил, что не будет участвовать в проекте. В итоге на роль утвердили Константина Хабенского. Но из итоговой версии фильма сцены с его участием вырезали. Ранее сообщалось о том, что "Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката.

https://ria.ru/20230513/kino-1871222498.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, брэд питт (уильям бредли)