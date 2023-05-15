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Гоша Куценко объяснил отказ сниматься в фильме с Брэдом Питтом
Гоша Куценко объяснил отказ сниматься в фильме с Брэдом Питтом - РИА Новости, 15.05.2023
Гоша Куценко объяснил отказ сниматься в фильме с Брэдом Питтом
Гоша Куценко объяснил свой отказ сниматься в фильме "Война миров Z" (2013) с Брэдом Питтом. Подробностями он поделился в беседе с Ляйсан Утяшевой. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:34
2023-05-15T19:34
2023-05-15T19:34
культура
новости культуры
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Гоша Куценко объяснил свой отказ сниматься в фильме "Война миров Z" (2013) с Брэдом Питтом. Подробностями он поделился в беседе с Ляйсан Утяшевой. Съемки планировались в Лондоне на все лето. Сначала Куценко решил, что нужно собраться и пройти пробы. "Мне прислали текст на страницу А4. Читаю. Я знаю одно слово через другое, но как все вместе не понимаю. Это на современном языке официантов — пренебрежительном, быстром американском. Я осознаю, что никогда не выучу такой монолог ", — вспоминает Куценко.Артист уезжал в отпуск на Бали. Он попросил время. Хотел подготовиться к кастингу на отдыхе, но забыл о нем. Внезапно ему позвонили — хотели организовать прямую связь с Брэдом Питтом. "Спрашиваю, а кого я играю-то? Мне отвечают: русского с онкологией легких. Передо мной было зеркало. Я объевшийся лазаньей, обгоревший на солнце, отекший счастливый человек. Говорю: нет, такого не бывает. Приеду через неделю и похудею. И я действительно сбросил вес. Начинаю учить текст, а мне не учится. Я психанул и отключил телефон", — рассказывает Куценко. Тем не менее видеосвязь с Питтом ему организовали. В разговоре, по словам артиста, Брэд Питт высоко оценил его актерскую игру и попросил прочитать текст. Куценко признается, что испугался. Артист уверяет: ему звонили и через месяц — никак не могли никого найти на эту роль. Гонорар был 10 тысяч фунтов в день. Но Куценко все равно решил, что не будет участвовать в проекте. В итоге на роль утвердили Константина Хабенского. Но из итоговой версии фильма сцены с его участием вырезали. Ранее сообщалось о том, что "Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката.
https://ria.ru/20230513/kino-1871222498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, брэд питт (уильям бредли)
Культура, Новости культуры, Брэд Питт (Уильям Бредли)
Гоша Куценко объяснил отказ сниматься в фильме с Брэдом Питтом
Гоша Куценко объяснил отказ сниматься в фильме "Война миров Z" с Брэдом Питтом
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Гоша Куценко объяснил свой отказ сниматься в фильме "Война миров Z" (2013) с Брэдом Питтом. Подробностями он поделился
в беседе с Ляйсан Утяшевой.
Съемки планировались в Лондоне на все лето. Сначала Куценко решил, что нужно собраться и пройти пробы.
"Мне прислали текст на страницу А4. Читаю. Я знаю одно слово через другое, но как все вместе не понимаю. Это на современном языке официантов — пренебрежительном, быстром американском. Я осознаю, что никогда не выучу такой монолог ", — вспоминает Куценко.
Артист уезжал в отпуск на Бали. Он попросил время. Хотел подготовиться к кастингу на отдыхе, но забыл о нем. Внезапно ему позвонили — хотели организовать прямую связь с Брэдом Питтом.
"Спрашиваю, а кого я играю-то? Мне отвечают: русского с онкологией легких. Передо мной было зеркало. Я объевшийся лазаньей, обгоревший на солнце, отекший счастливый человек. Говорю: нет, такого не бывает. Приеду через неделю и похудею. И я действительно сбросил вес. Начинаю учить текст, а мне не учится. Я психанул и отключил телефон", — рассказывает Куценко.
Тем не менее видеосвязь с Питтом ему организовали. В разговоре, по словам артиста, Брэд Питт высоко оценил его актерскую игру и попросил прочитать текст. Куценко признается, что испугался.
«
"Я когда увидел его, подумал: "Ужас, позор", — говорит звезда российского кино.
Артист уверяет: ему звонили и через месяц — никак не могли никого найти на эту роль. Гонорар был 10 тысяч фунтов в день. Но Куценко все равно решил, что не будет участвовать в проекте.
В итоге на роль утвердили Константина Хабенского. Но из итоговой версии фильма сцены с его участием вырезали.
Ранее сообщалось
о том, что "Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката.
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