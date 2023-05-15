https://ria.ru/20230515/zemletryasenie-1871724354.html

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 15.05.2023

У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:18

2023-05-15T02:18

2023-05-15T02:18

происшествия

тихий океан

итуруп

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 15 мая в 9.00 (01.00 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, данные об ощутимости не поступали.

https://ria.ru/20230514/zemletryasenie-1871631675.html

тихий океан

итуруп

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происшествия, тихий океан, итуруп, российская академия наук