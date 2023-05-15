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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 15.05.2023
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02:18 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zemletryasenie-1871724354.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 15.05.2023
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T02:18
2023-05-15T02:18
происшествия
тихий океан
итуруп
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 15 мая в 9.00 (01.00 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, данные об ощутимости не поступали.
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происшествия, тихий океан, итуруп, российская академия наук
Происшествия, Тихий океан, Итуруп, Российская академия наук
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 15 мая в 9.00 (01.00 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам собеседницы, данные об ощутимости не поступали.
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ПроисшествияТихий океанИтурупРоссийская академия наук
 
 
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