https://ria.ru/20230515/zemletryasenie-1871724354.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 15.05.2023
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T02:18
2023-05-15T02:18
2023-05-15T02:18
происшествия
тихий океан
итуруп
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 15 мая в 9.00 (01.00 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, данные об ощутимости не поступали.
https://ria.ru/20230514/zemletryasenie-1871631675.html
тихий океан
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происшествия, тихий океан, итуруп, российская академия наук
Происшествия, Тихий океан, Итуруп, Российская академия наук
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1