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Экс-аналитик ЦРУ описал будущее Зеленского тремя словами - РИА Новости, 15.05.2023
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22:27 15.05.2023 (обновлено: 22:42 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1872022433.html
Экс-аналитик ЦРУ описал будущее Зеленского тремя словами
Экс-аналитик ЦРУ описал будущее Зеленского тремя словами - РИА Новости, 15.05.2023
Экс-аналитик ЦРУ описал будущее Зеленского тремя словами
Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom описал будущее Владимира Зеленского словами об изгнании. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:27
2023-05-15T22:42
в мире
украина
лондон
европа
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom описал будущее Владимира Зеленского словами об изгнании.Такое предположение эксперт сделал на фоне затянувшейся поездки главы киевского режима по Европе. По его мнению, это связано с тем, что Зеленский стал опасаться за свою безопасность в Киеве.Макговерн также обратил внимание на странное поведение президента в последнее время, допустив, что он может принимать наркотики.
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в мире, украина, лондон, европа, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Лондон, Европа, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ описал будущее Зеленского тремя словами

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский может создать правительство в изгнании в Лондоне

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom описал будущее Владимира Зеленского словами об изгнании.
«

"Нельзя исключать, что Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне. Подобное уже случалось ранее в истории", — указал он.

Такое предположение эксперт сделал на фоне затянувшейся поездки главы киевского режима по Европе. По его мнению, это связано с тем, что Зеленский стал опасаться за свою безопасность в Киеве.
Макговерн также обратил внимание на странное поведение президента в последнее время, допустив, что он может принимать наркотики.
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В миреУкраинаЛондонЕвропаВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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