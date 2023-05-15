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В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:22 15.05.2023 (обновлено: 21:37 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 15.05.2023
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль
Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в европейское турне из опасений за свою жизнь после атаки на Кремль, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:22
2023-05-15T21:37
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в европейское турне из опасений за свою жизнь после атаки на Кремль, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Несмотря на заявления главы киевского режима, становится очевидно, что именно Украина стоит за инцидентом с дронами. При этом чем дольше Зеленский будет скрываться на территории западных союзников, тем более позорно это будет выглядеть, считает Макговерн.В ночь на 3 мая ВСУ попытались двумя беспилотниками нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Аппараты вывели из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. В Москве назвали эту атаку терактом и покушением, за которыми стоят США.
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871958949.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский пытается спрятаться в Европе после атаки на Кремль

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в европейское турне из опасений за свою жизнь после атаки на Кремль, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"А где Зеленский? Складывается впечатление, что он не задерживается в Киеве после атаки на Кремль. Он постоянно в разъездах по европейским столицам. Он даже встречался с папой римским", — отметил эксперт.
Несмотря на заявления главы киевского режима, становится очевидно, что именно Украина стоит за инцидентом с дронами. При этом чем дольше Зеленский будет скрываться на территории западных союзников, тем более позорно это будет выглядеть, считает Макговерн.
В ночь на 3 мая ВСУ попытались двумя беспилотниками нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Аппараты вывели из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. В Москве назвали эту атаку терактом и покушением, за которыми стоят США.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления
Вчера, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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