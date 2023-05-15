https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 15.05.2023
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль
Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в европейское турне из опасений за свою жизнь после атаки на Кремль, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:22
2023-05-15T19:22
2023-05-15T21:37
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владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в европейское турне из опасений за свою жизнь после атаки на Кремль, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Несмотря на заявления главы киевского режима, становится очевидно, что именно Украина стоит за инцидентом с дронами. При этом чем дольше Зеленский будет скрываться на территории западных союзников, тем более позорно это будет выглядеть, считает Макговерн.В ночь на 3 мая ВСУ попытались двумя беспилотниками нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Аппараты вывели из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. В Москве назвали эту атаку терактом и покушением, за которыми стоят США.
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В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский пытается спрятаться в Европе после атаки на Кремль