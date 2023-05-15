https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html

В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль

В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 15.05.2023

В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в европейское турне из опасений за свою жизнь после атаки на Кремль, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:22

2023-05-15T19:22

2023-05-15T21:37

в мире

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киев

сша

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в европейское турне из опасений за свою жизнь после атаки на Кремль, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Несмотря на заявления главы киевского режима, становится очевидно, что именно Украина стоит за инцидентом с дронами. При этом чем дольше Зеленский будет скрываться на территории западных союзников, тем более позорно это будет выглядеть, считает Макговерн.В ночь на 3 мая ВСУ попытались двумя беспилотниками нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Аппараты вывели из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. В Москве назвали эту атаку терактом и покушением, за которыми стоят США.

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871958949.html

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киев

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, россия