https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871977698.html

В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского

В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского - РИА Новости, 15.05.2023

В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер извинился за резкие слова в адрес посетившего Берлин Владимира Зеленского, пишет газета Kölner... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:40

2023-05-15T18:40

2023-05-15T21:42

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берлин (город)

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер извинился за резкие слова в адрес посетившего Берлин Владимира Зеленского, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.Накануне Винклер опубликовал негативный пост в соцсетях, в котором возмутился приездом в немецкую столицу "бывшего украинского актера" и мерами безопасности, предпринятыми полицией по этому поводу. Он также поблагодарил власти за то, что они "хотя бы не тронули" мемориал в память о воинах Красной армии в Трептов-парке в знак солидарности с Украиной."Я прошу прощения за свои слова и то недовольство, что они вызвали", — заявил чиновник, удалив скандальный пост.При этом вице-президент DFB отметил, что не поддерживает деятельность Зеленского.По словам журналистов, футбольный союз официально осудил поведение Винклера и пообещал разобраться в произошедшем.

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html

германия

берлин (город)

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, берлин (город), владимир зеленский, dfb, украина