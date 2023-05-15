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В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского - РИА Новости, 15.05.2023
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18:40 15.05.2023 (обновлено: 21:42 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871977698.html
В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского
В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского - РИА Новости, 15.05.2023
В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского
Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер извинился за резкие слова в адрес посетившего Берлин Владимира Зеленского, пишет газета Kölner... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:40
2023-05-15T21:42
в мире
германия
берлин (город)
владимир зеленский
dfb
украина
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер извинился за резкие слова в адрес посетившего Берлин Владимира Зеленского, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.Накануне Винклер опубликовал негативный пост в соцсетях, в котором возмутился приездом в немецкую столицу "бывшего украинского актера" и мерами безопасности, предпринятыми полицией по этому поводу. Он также поблагодарил власти за то, что они "хотя бы не тронули" мемориал в память о воинах Красной армии в Трептов-парке в знак солидарности с Украиной."Я прошу прощения за свои слова и то недовольство, что они вызвали", — заявил чиновник, удалив скандальный пост.При этом вице-президент DFB отметил, что не поддерживает деятельность Зеленского.По словам журналистов, футбольный союз официально осудил поведение Винклера и пообещал разобраться в произошедшем.
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германия
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в мире, германия, берлин (город), владимир зеленский, dfb, украина
В мире, Германия, Берлин (город), Владимир Зеленский, DFB, Украина
В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского

Вице-президент Немецкого футбольного союза Винклер извинился за оскорбление Зеленского

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер извинился за резкие слова в адрес посетившего Берлин Владимира Зеленского, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.
Накануне Винклер опубликовал негативный пост в соцсетях, в котором возмутился приездом в немецкую столицу "бывшего украинского актера" и мерами безопасности, предпринятыми полицией по этому поводу. Он также поблагодарил власти за то, что они "хотя бы не тронули" мемориал в память о воинах Красной армии в Трептов-парке в знак солидарности с Украиной.
"Я прошу прощения за свои слова и то недовольство, что они вызвали", — заявил чиновник, удалив скандальный пост.
При этом вице-президент DFB отметил, что не поддерживает деятельность Зеленского.
По словам журналистов, футбольный союз официально осудил поведение Винклера и пообещал разобраться в произошедшем.
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