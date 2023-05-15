В Германии извинились за слова о Советской армии в день приезда Зеленского
Вице-президент Немецкого футбольного союза Винклер извинился за оскорбление Зеленского
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер извинился за резкие слова в адрес посетившего Берлин Владимира Зеленского, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.
Накануне Винклер опубликовал негативный пост в соцсетях, в котором возмутился приездом в немецкую столицу "бывшего украинского актера" и мерами безопасности, предпринятыми полицией по этому поводу. Он также поблагодарил власти за то, что они "хотя бы не тронули" мемориал в память о воинах Красной армии в Трептов-парке в знак солидарности с Украиной.
"Я прошу прощения за свои слова и то недовольство, что они вызвали", — заявил чиновник, удалив скандальный пост.
При этом вице-президент DFB отметил, что не поддерживает деятельность Зеленского.
По словам журналистов, футбольный союз официально осудил поведение Винклера и пообещал разобраться в произошедшем.