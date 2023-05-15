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Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871958949.html
Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления
Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления - РИА Новости, 15.05.2023
Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:45
2023-05-15T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
мид украины
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления. В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230514/kontrnastuplenie-1871630311.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления

Кулеба: Зеленский во время визитов в Европу собирает оружие для контрнаступления

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления.
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
«
"Президент собирает оружие для контрнаступления, не только для конкретного контрнаступления, а и для войны... Президент не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам. Это его принципиальная позиция", - написал Кулеба на своей странице в соцсетях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаМИД УкраиныЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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