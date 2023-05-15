Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления
Кулеба: Зеленский во время визитов в Европу собирает оружие для контрнаступления
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления.
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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"Президент собирает оружие для контрнаступления, не только для конкретного контрнаступления, а и для войны... Президент не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам. Это его принципиальная позиция", - написал Кулеба на своей странице в соцсетях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".