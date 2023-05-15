https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871958949.html

Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления

Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления - РИА Новости, 15.05.2023

Кулеба заявил, что Зеленский в Европе собирает оружие для контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:45

2023-05-15T17:45

2023-05-15T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий кулеба

мид украины

евросоюз

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47bf5554c5ca55f58214e51fb255b92.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посещая Европу, Владимир Зеленский собирает оружие для контрнаступления. В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон, где провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230514/kontrnastuplenie-1871630311.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато