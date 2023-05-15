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Посольство в Лондоне прокомментировало визит Зеленского в Великобританию - РИА Новости, 15.05.2023
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13:07 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871823299.html
Посольство в Лондоне прокомментировало визит Зеленского в Великобританию
Посольство в Лондоне прокомментировало визит Зеленского в Великобританию - РИА Новости, 15.05.2023
Посольство в Лондоне прокомментировало визит Зеленского в Великобританию
Посольство РФ в Лондоне в телеграм-канале прокомментировало визит Владимира Зеленского в Британию, назвав его временем очередных трат для британских... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:07
2023-05-15T13:07
в мире
россия
лондон
великобритания
владимир зеленский
риши сунак
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне в телеграм-канале прокомментировало визит Владимира Зеленского в Британию, назвав его временем очередных трат для британских налогоплательщиков. Владимир Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Глава британского правительства намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. "Зеленский в городе. Время для британских налогоплательщиков сделать очередной щедрый вклад", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Годовая инфляция в стране составляет 10,1%, а темпы роста цен на продовольствие достигли в апреле рекордного значения в 15,7%.
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в мире, россия, лондон, великобритания, владимир зеленский, риши сунак
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Владимир Зеленский, Риши Сунак
Посольство в Лондоне прокомментировало визит Зеленского в Великобританию

В посольстве России назвали визит Зеленского в Британию временем трат налогоплательщиков

© AFP 2023 / CARL COURTПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в загородной резиденции недалеко от Эйлсбери
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в загородной резиденции недалеко от Эйлсбери - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / CARL COURT
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в загородной резиденции недалеко от Эйлсбери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне в телеграм-канале прокомментировало визит Владимира Зеленского в Британию, назвав его временем очередных трат для британских налогоплательщиков.
Владимир Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Глава британского правительства намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
"Зеленский в городе. Время для британских налогоплательщиков сделать очередной щедрый вклад", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Годовая инфляция в стране составляет 10,1%, а темпы роста цен на продовольствие достигли в апреле рекордного значения в 15,7%.
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Вчера, 12:13
 
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