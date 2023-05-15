Посольство в Лондоне прокомментировало визит Зеленского в Великобританию
В посольстве России назвали визит Зеленского в Британию временем трат налогоплательщиков
© AFP 2023 / CARL COURTПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в загородной резиденции недалеко от Эйлсбери
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в загородной резиденции недалеко от Эйлсбери
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне в телеграм-канале прокомментировало визит Владимира Зеленского в Британию, назвав его временем очередных трат для британских налогоплательщиков.
Владимир Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Глава британского правительства намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
"Зеленский в городе. Время для британских налогоплательщиков сделать очередной щедрый вклад", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Годовая инфляция в стране составляет 10,1%, а темпы роста цен на продовольствие достигли в апреле рекордного значения в 15,7%.