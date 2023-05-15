https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871769351.html

Немецкий журналист вышел из себя после заявления Зеленского в Берлине

Немецкий журналист вышел из себя после заявления Зеленского в Берлине - РИА Новости, 15.05.2023

Немецкий журналист вышел из себя после заявления Зеленского в Берлине

Меня раздражает позиция Зеленского, согласно которой люди открыты для мирных инициатив, если они исходят от Украины. <…> Любая инициатива по урегулированию... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:53

2023-05-15T10:53

2023-05-15T11:51

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владимир зеленский

олаф шольц

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с канцлером Германии о том, что Киев готов к миру только на своих условиях, возмутило немецкого журналиста Иоахима Вебера, слова которого приводит издание Focus. "Меня раздражает позиция Зеленского, согласно которой люди открыты для мирных инициатив, если они исходят от Украины. <…> Любая инициатива по урегулированию конфликта должна соотноситься с реальностью", — сказал Вебер. Журналист отметил, что западное сообщество не может делать вид, что их не касается, сколько еще продлится конфликт и как он закончится. "Так же активно, как мы сейчас говорим об оружии, мы должны думать о политических путях окончания войны. Именно здесь незападные посредники могли бы быть весьма полезны", — заключил Вебер. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871756617.html

https://ria.ru/20230515/makron-1871745214.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц, берлин (город)