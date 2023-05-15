https://ria.ru/20230515/zavisimost-1871808591.html

В Кремле отреагировали на слова Макрона о "зависимости" России от Китая

В Кремле отреагировали на слова Макрона о "зависимости" России от Китая - РИА Новости, 15.05.2023

В Кремле отреагировали на слова Макрона о "зависимости" России от Китая

В Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая, отношения РФ и КНР - взаимовыгодны, это... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:43

2023-05-15T12:43

2023-05-15T12:48

россия

китай

эммануэль макрон

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_463afe63ebda6dfb730298a905687ff7.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая, отношения РФ и КНР - взаимовыгодны, это близость мировоззрения и совместное неприятие попыток диктата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников."Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического, особенного партнёрства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то. Это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения в отношении международных дел, это совместное неприятие попыток диктата, навязывания какого-то чужого мнения в вопросах развития наших стран", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Россия считает такой подход абсолютно неправильным, и это является свидетельством абсолютно неправильного понимания сути происходящего.

https://ria.ru/20230418/sotrudnichestvo-1866041597.html

россия

китай

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, эммануэль макрон, франция