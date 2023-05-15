https://ria.ru/20230515/zavisimost-1871808591.html
В Кремле отреагировали на слова Макрона о "зависимости" России от Китая
В Кремле отреагировали на слова Макрона о "зависимости" России от Китая - РИА Новости, 15.05.2023
В Кремле отреагировали на слова Макрона о "зависимости" России от Китая
В Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая, отношения РФ и КНР - взаимовыгодны, это... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:43
2023-05-15T12:43
2023-05-15T12:48
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китай
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая, отношения РФ и КНР - взаимовыгодны, это близость мировоззрения и совместное неприятие попыток диктата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников."Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического, особенного партнёрства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то. Это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения в отношении международных дел, это совместное неприятие попыток диктата, навязывания какого-то чужого мнения в вопросах развития наших стран", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Россия считает такой подход абсолютно неправильным, и это является свидетельством абсолютно неправильного понимания сути происходящего.
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россия, китай, эммануэль макрон, франция
Россия, Китай, Эммануэль Макрон, Франция
В Кремле отреагировали на слова Макрона о "зависимости" России от Китая
Песков: в Кремле категорически не согласны со словами Макрона о зависимости России от КНР
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая, отношения РФ и КНР - взаимовыгодны, это близость мировоззрения и совместное неприятие попыток диктата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
"Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического, особенного партнёрства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то. Это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения в отношении международных дел, это совместное неприятие попыток диктата, навязывания какого-то чужого мнения в вопросах развития наших стран", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Россия считает такой подход абсолютно неправильным, и это является свидетельством абсолютно неправильного понимания сути происходящего.
Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество