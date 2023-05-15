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ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций - РИА Новости, 15.05.2023
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21:57 15.05.2023 (обновлено: 22:03 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/yudashkin-1872018966.html
ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций
ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций - РИА Новости, 15.05.2023
ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:57
2023-05-15T22:03
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
валентин юдашкин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в понедельник телеграм-канал Mash сообщил, что ФНС якобы арестовала счета Модного Дома Юдашкина из-за неуплаты налогов "на миллионы рублей". Позднее РИА Новости в пресс-службе Дома моды сообщили, что он продолжает работу в штатном режиме.Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, валентин юдашкин
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Валентин Юдашкин
ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций

ФНС не подтвердила арест счетов действующих организаций, связанных с Юдашкиным

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник телеграм-канал Mash сообщил, что ФНС якобы арестовала счета Модного Дома Юдашкина из-за неуплаты налогов "на миллионы рублей". Позднее РИА Новости в пресс-службе Дома моды сообщили, что он продолжает работу в штатном режиме.
Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияВалентин Юдашкин
 
 
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