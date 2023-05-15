https://ria.ru/20230515/yudashkin-1872018966.html

ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций

ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций - РИА Новости, 15.05.2023

ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T21:57

2023-05-15T21:57

2023-05-15T22:03

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

валентин юдашкин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в понедельник телеграм-канал Mash сообщил, что ФНС якобы арестовала счета Модного Дома Юдашкина из-за неуплаты налогов "на миллионы рублей". Позднее РИА Новости в пресс-службе Дома моды сообщили, что он продолжает работу в штатном режиме.Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, валентин юдашкин