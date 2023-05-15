Президент ЮАР заявил, что не займет ничью сторону в соперничестве держав
Рамафоса: ЮАР не примет ничью сторону в соперничестве держав, в том числе по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ЮАР, несмотря на давление, сохранит политику нейтралитета и никогда не будет принимать чью-либо сторону в соперничестве мировых держав, в том числе и в рамках конфликта на Украине, заявил президент Сирил Рамафоса.
"С началом российско-украинского конфликта на нашу страну оказывалось чрезвычайное давление, чтобы она отказалась от своей позиции неприсоединения и приняла сторону в том, что по сути, является соперничеством между Россией и Западом... ЮАР не была и не будет втянута в борьбу между мировыми державами", - говорится в заявлении президента южноафриканского государства, опубликованном его канцелярией.
Как отметил Рамафоса, отказ занять определенную сторону в этом конфликте не означает отсутствия собственной позиции Претории. Ключом к разрешению конфликта на Украине, согласно его заявлению, станет совместная работа международного сообщества по досрочному прекращению боевых действий и предотвращению дальнейших жертв путем поддерживания конструктивного диалога. Рамафоса также выразил несогласие с мнением, что ЮАР ставит Россию выше других стран. Подобная политика, как выразился президент, поставила бы под угрозу отношения южноафриканского государства с другими странами.
При этом он отметил, что украинский конфликт указал на слабые места в структуре и практике ООН. В частности, президент ЮАР призвал к расширению состава Совбеза ООН для обеспечения более "справедливого представительства" и совершенствования механизма разрешения международных споров.
Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР затем сообщило, что посол после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.