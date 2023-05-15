https://ria.ru/20230515/yuan-1871905374.html

Переход на расчеты в юанях сегодня выгоден России, считает эксперт

Переход на расчеты в юанях сегодня выгоден России, считает эксперт - РИА Новости, 15.05.2023

Переход на расчеты в юанях сегодня выгоден России, считает эксперт

Переход на расчеты в юанях для России выгоден сейчас, так как их рассматривают и на них готовы многие страны не только в Азии, однако какие риски могут... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:28

2023-05-15T15:28

2023-05-15T15:28

экономика

россия

китай

андрей руденко

институт стран азии и африки

брикс

юань

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Переход на расчеты в юанях для России выгоден сейчас, так как их рассматривают и на них готовы многие страны не только в Азии, однако какие риски могут возникнуть через 10-15 лет, пока неизвестно, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Для России это очень интересный переход. Это секьюритизирует, хеджирует очень многие риски в этом плане. Самое главное - создает новое экономическое пространство... Это очень выгодно, потому что целый ряд стран готов, причем не только по Азии, ну, например, Бразилия готова, страны БРИКС в целом этот момент рассматривают", - сказал эксперт на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", комментируя вопрос о готовности России поддержать переход на расчеты в юанях со странами Азии и Латинской Америки. "Сегодня мы никаких неустойчивых факторов не видим. А вот надо планировать на 10-15 лет, потому что когда Россия торговала через доллар, мы помним, что тоже никакой первичной неустойчивости не было, все было очень хорошо, но галлопирующий разрыв между рублем и долларом привел к большим неприятностям", - добавил Маслов. По его словам, торговля России и Китая сейчас в профиците, и расширенная юаневая зона позволит России приобретать товары на китайскую валюту в других странах. А в качестве рисков эксперт назвал возможную привязку России к устойчивости китайской экономики, которая сейчас "поправляет свое здоровье". В феврале замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Китая растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился - в первом полугодии почти половина торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний. А в марте президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе говорил, что Россия выступает за развитие использования китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20230427/yuan-1868006514.html

https://ria.ru/20230515/vvp-1871777858.html

https://ria.ru/20221221/mnogopolyarnost-1840074506.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, андрей руденко, институт стран азии и африки, брикс, юань, в мире