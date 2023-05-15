Переход на расчеты в юанях сегодня выгоден России, считает эксперт
Эксперт Маслов: переход на расчеты в юанях выгоден России, но будущие риски неизвестны
Китайские юани. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Переход на расчеты в юанях для России выгоден сейчас, так как их рассматривают и на них готовы многие страны не только в Азии, однако какие риски могут возникнуть через 10-15 лет, пока неизвестно, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
"Для России это очень интересный переход. Это секьюритизирует, хеджирует очень многие риски в этом плане. Самое главное - создает новое экономическое пространство... Это очень выгодно, потому что целый ряд стран готов, причем не только по Азии, ну, например, Бразилия готова, страны БРИКС в целом этот момент рассматривают", - сказал эксперт на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", комментируя вопрос о готовности России поддержать переход на расчеты в юанях со странами Азии и Латинской Америки.
"Сегодня мы никаких неустойчивых факторов не видим. А вот надо планировать на 10-15 лет, потому что когда Россия торговала через доллар, мы помним, что тоже никакой первичной неустойчивости не было, все было очень хорошо, но галлопирующий разрыв между рублем и долларом привел к большим неприятностям", - добавил Маслов.
По его словам, торговля России и Китая сейчас в профиците, и расширенная юаневая зона позволит России приобретать товары на китайскую валюту в других странах. А в качестве рисков эксперт назвал возможную привязку России к устойчивости китайской экономики, которая сейчас "поправляет свое здоровье".
В феврале замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Китая растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился - в первом полугодии почти половина торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний.
А в марте президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе говорил, что Россия выступает за развитие использования китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.