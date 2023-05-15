https://ria.ru/20230515/whatsapp-1872004467.html

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция - РИА Новости, 15.05.2023

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

WhatsApp внедряет функцию "Закрытие чата", позволяющую переносить личные переписки в отдельную папку, для открытия которой потребуется ввести пароль устройства... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:04

2023-05-15T20:04

2023-05-15T20:04

общество

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. WhatsApp внедряет функцию "Закрытие чата", позволяющую переносить личные переписки в отдельную папку, для открытия которой потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях, говорится в официальном блоге мессенджера. "Сегодня мы расскажем о новой функции "Закрытие чата" — это ещё одна мера безопасности, с помощью которой вы сможете защитить свои самые личные переписки. После того как вы закроете чат, он будет перемещён с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что, чтобы закрыть чат, необходимо нажать на имя собеседника в личной переписке или название группы и выбрать соответствующий вариант. Чтобы сделать закрытые чаты видимыми на экране чатов, необходимо медленно провести по нему пальцем, ввести пароль телефона или сканировать биометрические данные. "В течение следующих месяцев мы добавим новые возможности для этой функции, в том числе закрытие чатов на связанных устройствах и создание уникального пароля для закрытых чатов, который можно будет использовать вместо пароля телефона. Мы уже внедряем "Закрытие чата", - отметили в компании.

https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html

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общество, whatsapp inc., технологии