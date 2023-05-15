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Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 15.05.2023 (обновлено: 15:10 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vzryv-1871876646.html
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска
Взрыв прогремел в центре Луганска в максимальной близости от государственной телерадиокомпании, сообщила общественная палата ЛНР в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:25
2023-05-15T15:10
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Луганска в максимальной близости от государственной телерадиокомпании, сообщила общественная палата ЛНР в своем Telegram-канале."В Луганске по улице Демехина в максимальной близости к государственной телерадиокомпании ЛНР прогремел взрыв. Место чрезвычайного происшествия оцеплено. Работают экстренные службы", - говорится в сообщении общественной палаты.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
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Последствия взрыва в луганском барбершопе
В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
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луганск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска

Общественная палата ЛНР: взрыв в Луганске прогремел возле телерадиокомпании

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Луганска в максимальной близости от государственной телерадиокомпании, сообщила общественная палата ЛНР в своем Telegram-канале.
"В Луганске по улице Демехина в максимальной близости к государственной телерадиокомпании ЛНР прогремел взрыв. Место чрезвычайного происшествия оцеплено. Работают экстренные службы", - говорится в сообщении общественной палаты.
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