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Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска

Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023

Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска

Взрыв прогремел в центре Луганска в максимальной близости от государственной телерадиокомпании, сообщила общественная палата ЛНР в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:25

2023-05-15T14:25

2023-05-15T15:10

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Луганска в максимальной близости от государственной телерадиокомпании, сообщила общественная палата ЛНР в своем Telegram-канале."В Луганске по улице Демехина в максимальной близости к государственной телерадиокомпании ЛНР прогремел взрыв. Место чрезвычайного происшествия оцеплено. Работают экстренные службы", - говорится в сообщении общественной палаты.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

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Последствия взрыва в луганском барбершопе В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. 2023-05-15T14:25 true PT0M23S

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луганск, луганская народная республика, происшествия