https://ria.ru/20230515/vzryv-1871876646.html
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска
Взрыв прогремел в центре Луганска в максимальной близости от государственной телерадиокомпании, сообщила общественная палата ЛНР в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:25
2023-05-15T14:25
2023-05-15T15:10
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871895099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6437d816db183d7e5eeb259476404f33.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Луганска в максимальной близости от государственной телерадиокомпании, сообщила общественная палата ЛНР в своем Telegram-канале."В Луганске по улице Демехина в максимальной близости к государственной телерадиокомпании ЛНР прогремел взрыв. Место чрезвычайного происшествия оцеплено. Работают экстренные службы", - говорится в сообщении общественной палаты.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871895099_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59942d141372e149aa57b9860e049a0b.jpg
Последствия взрыва в луганском барбершопе
В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
2023-05-15T14:25
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска
Общественная палата ЛНР: взрыв в Луганске прогремел возле телерадиокомпании