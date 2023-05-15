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Выплаты раненым военным предложили делать по месту постоянной регистрации - РИА Новости, 15.05.2023
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14:02 15.05.2023 (обновлено: 17:49 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vyplaty-1871859875.html
Выплаты раненым военным предложили делать по месту постоянной регистрации
Выплаты раненым военным предложили делать по месту постоянной регистрации - РИА Новости, 15.05.2023
Выплаты раненым военным предложили делать по месту постоянной регистрации
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе предложила производить социальные выплаты раненым военнослужащим или родным погибших... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:02
2023-05-15T17:49
общество
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе предложила производить социальные выплаты раненым военнослужащим или родным погибших военных по месту постоянной регистрации. По данным омбудсмена, сейчас в случае призыва по месту временной регистрации военнослужащему порой отказывают в региональных выплатах в связи с ранением, а родственникам в связи со смертью военнослужащего, как по месту постоянной регистрации, если не был призван в данном регионе, так и по месту временной регистрации, если не является жителем данного региона. Также Москалькова обратила внимание на вопрос признания умершим пропавшего без вести при выполнении задач спецоперации. Кроме того, Москалькова отметила, что необходима комплексная система реабилитации участников боевых действий, которая охватывает профильные военно-медицинские организации, учреждения гражданской медицины, а также благотворительные и волонтерские объединения, общественные ветеранские организации и другие институты гражданского общества. "Восстановление здоровья военнослужащих, вернувшихся после выполнения задач СВО, возвращение душевного равновесия родственникам и членам семей участников СВО должно включать наряду с медицинской оказание психологической помощи, а также психологическое сопровождение в период социальной реабилитации военнослужащих и членов их семей, членов семей и родственников погибших", - подчеркнула уполномоченный.
https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html
https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html
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общество, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Выплаты раненым военным предложили делать по месту постоянной регистрации

Москалькова предложила производить выплаты раненым военным по месту постоянной регистрации

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе предложила производить социальные выплаты раненым военнослужащим или родным погибших военных по месту постоянной регистрации.
«
"Представляется справедливым внесение изменений в региональное законодательство, определяющее социальные выплаты в случае ранения или смерти военнослужащего-участника СВО, которые бы предусматривали возможность осуществлять такие выплаты военнослужащему или членам его семьи по месту постоянной регистрации военнослужащего", - следует из доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2022 год.
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По данным омбудсмена, сейчас в случае призыва по месту временной регистрации военнослужащему порой отказывают в региональных выплатах в связи с ранением, а родственникам в связи со смертью военнослужащего, как по месту постоянной регистрации, если не был призван в данном регионе, так и по месту временной регистрации, если не является жителем данного региона.
Также Москалькова обратила внимание на вопрос признания умершим пропавшего без вести при выполнении задач спецоперации.
«
"Требует дополнительной проработки вопрос правоприменительной практики в отношении признания умершим пропавшего без вести при выполнении задач СВО. Право командиров воинских частей или Минобороны России обращаться в суд с такими заявлениями повысит уровень гарантий прав членов семей военнослужащих", - говорится в документе.
Кроме того, Москалькова отметила, что необходима комплексная система реабилитации участников боевых действий, которая охватывает профильные военно-медицинские организации, учреждения гражданской медицины, а также благотворительные и волонтерские объединения, общественные ветеранские организации и другие институты гражданского общества.
"Восстановление здоровья военнослужащих, вернувшихся после выполнения задач СВО, возвращение душевного равновесия родственникам и членам семей участников СВО должно включать наряду с медицинской оказание психологической помощи, а также психологическое сопровождение в период социальной реабилитации военнослужащих и членов их семей, членов семей и родственников погибших", - подчеркнула уполномоченный.
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