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Выплаты раненым военным предложили делать по месту постоянной регистрации

Выплаты раненым военным предложили делать по месту постоянной регистрации - РИА Новости, 15.05.2023

Выплаты раненым военным предложили делать по месту постоянной регистрации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе предложила производить социальные выплаты раненым военнослужащим или родным погибших... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:02

2023-05-15T14:02

2023-05-15T17:49

общество

россия

татьяна москалькова

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе предложила производить социальные выплаты раненым военнослужащим или родным погибших военных по месту постоянной регистрации. По данным омбудсмена, сейчас в случае призыва по месту временной регистрации военнослужащему порой отказывают в региональных выплатах в связи с ранением, а родственникам в связи со смертью военнослужащего, как по месту постоянной регистрации, если не был призван в данном регионе, так и по месту временной регистрации, если не является жителем данного региона. Также Москалькова обратила внимание на вопрос признания умершим пропавшего без вести при выполнении задач спецоперации. Кроме того, Москалькова отметила, что необходима комплексная система реабилитации участников боевых действий, которая охватывает профильные военно-медицинские организации, учреждения гражданской медицины, а также благотворительные и волонтерские объединения, общественные ветеранские организации и другие институты гражданского общества. "Восстановление здоровья военнослужащих, вернувшихся после выполнения задач СВО, возвращение душевного равновесия родственникам и членам семей участников СВО должно включать наряду с медицинской оказание психологической помощи, а также психологическое сопровождение в период социальной реабилитации военнослужащих и членов их семей, членов семей и родственников погибших", - подчеркнула уполномоченный.

https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы рф