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Член СПЧ призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 15.05.2023 (обновлено: 10:44 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vyplaty-1871767196.html
Член СПЧ призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации
Член СПЧ призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации - РИА Новости, 15.05.2023
Член СПЧ призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации
Необходимо уравнять выплаты всем участникам спецоперации и сделать так, чтобы их семьи были одинаково защищены и обеспечены независимо от региона проживания,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:42
2023-05-15T10:44
специальная военная операция на украине
общество
россия
александр брод
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо уравнять выплаты всем участникам спецоперации и сделать так, чтобы их семьи были одинаково защищены и обеспечены независимо от региона проживания, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Международный день семьи отмечается 15 мая с 1993 года. С тех пор этот праздник отмечают во многих странах мира, чтобы укрепить семейные ценности, а также привлечь внимание общественности к проблемам семей и необходимости их решения. Брод напомнил, что президент России в своем послании Федеральному собранию 21 февраля особо отметил важность поддержки семей военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках СВО, по указу главы государства создан Фонд помощи военнослужащим и их семьям "Защитники Отечества". Также, помимо решений на федеральном уровне, в каждом регионе приняты собственные меры поддержки военнослужащих и их семей.
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общество, россия, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Александр Брод, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Член СПЧ призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации

Член Совета по правам человека Брод призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на Запорожском направлении
Военнослужащие на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо уравнять выплаты всем участникам спецоперации и сделать так, чтобы их семьи были одинаково защищены и обеспечены независимо от региона проживания, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Международный день семьи отмечается 15 мая с 1993 года. С тех пор этот праздник отмечают во многих странах мира, чтобы укрепить семейные ценности, а также привлечь внимание общественности к проблемам семей и необходимости их решения.
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Брод напомнил, что президент России в своем послании Федеральному собранию 21 февраля особо отметил важность поддержки семей военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках СВО, по указу главы государства создан Фонд помощи военнослужащим и их семьям "Защитники Отечества". Также, помимо решений на федеральном уровне, в каждом регионе приняты собственные меры поддержки военнослужащих и их семей.
«
"Необходимо сделать так, чтобы независимо от региона проживания семья участника СВО была одинаково защищена и обеспечена мерами социальной поддержки. Необходимо уравнять выплаты всем участникам спецоперации. Пока в мерах поддержки мобилизованных контрактников и добровольцев остаются диспропорции", - отметил правозащитник.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияАлександр БродСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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