https://ria.ru/20230515/vyplaty-1871767196.html

Член СПЧ призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации

Член СПЧ призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации - РИА Новости, 15.05.2023

Член СПЧ призвал уравнять выплаты всем участникам спецоперации

Необходимо уравнять выплаты всем участникам спецоперации и сделать так, чтобы их семьи были одинаково защищены и обеспечены независимо от региона проживания,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:42

2023-05-15T10:42

2023-05-15T10:44

специальная военная операция на украине

общество

россия

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839773249_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_a57d8a9796f426f1bc93e897f63490f9.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо уравнять выплаты всем участникам спецоперации и сделать так, чтобы их семьи были одинаково защищены и обеспечены независимо от региона проживания, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Международный день семьи отмечается 15 мая с 1993 года. С тех пор этот праздник отмечают во многих странах мира, чтобы укрепить семейные ценности, а также привлечь внимание общественности к проблемам семей и необходимости их решения. Брод напомнил, что президент России в своем послании Федеральному собранию 21 февраля особо отметил важность поддержки семей военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках СВО, по указу главы государства создан Фонд помощи военнослужащим и их семьям "Защитники Отечества". Также, помимо решений на федеральном уровне, в каждом регионе приняты собственные меры поддержки военнослужащих и их семей.

https://ria.ru/20230414/zakony-1865481186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч)