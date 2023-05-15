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В Запорожской области отчитались о готовности к предстоящим выборам
В Запорожской области отчитались о готовности к предстоящим выборам - РИА Новости, 15.05.2023
В Запорожской области отчитались о готовности к предстоящим выборам
Избирательная система Запорожской области полностью готова к предстоящим осенним выборам, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:52
2023-05-15T14:52
2023-05-15T14:52
политика
запорожская область
евгений балицкий
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Избирательная система Запорожской области полностью готова к предстоящим осенним выборам, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. Запорожскую область с рабочим визитом посетила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Обговорили готовность избирательной системы Запорожской области в преддверии важных выборов, в которых Запорожская область будет принимать участие в этом году. Уверен, избирательная система Запорожской области полностью готова к предстоящим выборам. Все администрации, партии, комиссии отработают со всей отдачей, а у жителей нашего региона будет возможность принять участие в демократических выборах в условиях гласности и открытости", - написал он в своем Telegram-канале. Врио губернатора поблагодарил главу ЦИК за личный визит в регион, а также общение непосредственно с членами избирательной комиссии и жителями Запорожской области.
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политика, запорожская область, евгений балицкий, цик рф, элла памфилова, россия
Политика, Запорожская область, Евгений Балицкий, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Россия
В Запорожской области отчитались о готовности к предстоящим выборам
Балицкий: избирательная система Запорожской области готова к предстоящим выборам