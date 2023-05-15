https://ria.ru/20230515/vybory-1871839095.html

Комитет Госдумы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении

Комитет Госдумы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении - РИА Новости, 15.05.2023

Комитет Госдумы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, сообщили РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:37

2023-05-15T13:37

2023-05-15T14:38

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, сообщили в пресс-службе комитета ГД.В тексте поправок, которые имеются в распоряжении РИА Новости, говорится, что изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав. В частности, планируется изменить название статьи 10 на "Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения".В соответствии с текстом поправок, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.Центральная избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, по итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных действий), референдума или об отклонении предложения главы региона, также говорится в поправках.После принятия решения ЦИК незамедлительно информирует о нем президента РФ, также говорится в тексте поправок, также там отмечается, что при отклонении решения о выборах, информируется глава региона. Также там отмечается, что при изменении ситуации с безопасностью в субъекте РФ, кампания возобновляется.Комитет также рекомендовал принять поправку о проведении выборов при принятии такого решения ЦИК в закон о военном положении, документы с решением об этом доступны в думской базе данных.Предполагается дополнить пункт 4 статьи 7 закона о военном положении (на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся) словами "если решение об их назначении принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в порядке, определяемом федеральным законом".Кроме того, его предлагается дополнить предложением следующего содержания: "В этих случаях выборы, референдумы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории".

https://ria.ru/20230512/golosovanie-1871278488.html

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, госдума рф, выборы, цик рф