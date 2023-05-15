Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, кто решит исход выборов в Турции в случае II тура - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vybory-1871751757.html
Эксперт рассказал, кто решит исход выборов в Турции в случае II тура
Эксперт рассказал, кто решит исход выборов в Турции в случае II тура - РИА Новости, 15.05.2023
Эксперт рассказал, кто решит исход выборов в Турции в случае II тура
Решающее слово в случае проведения второго тура президентских выборов в Турции может сказать правый избирательный альянс Ata, кандидат от которого Синан Оган... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:44
2023-05-15T09:44
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
фетхуллах гюлен
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871746911_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0ae8b6965f52e1e3fab9804914574a38.jpg
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Решающее слово в случае проведения второго тура президентских выборов в Турции может сказать правый избирательный альянс Ata, кандидат от которого Синан Оган набрал около 5% голосов; националисты при выполнении ряда условий готовы поддержать любого из главных претендентов на пост, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,24% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 45,06%, сообщил сообщает гостелеканал TRT Haber. Таким образом, ожидается, что выборы главы государства перейдут во второй тур, который состоится 28 мая. "Президентские выборы 14 мая завершились крупной победой турецких националистов. В то время как правящему партнеру, Партии националистического движения, удалось сохранить свой потенциал в 10% голосов, Тайип Эрдоган потерял 7% голосов по сравнению с выборами 2018 года. Еще одним большим успехом стало то, что Синан Оган, лидер альянса Ata, участвовавший в выборах в качестве кандидата в президенты, получил 5% голосов. Турецкие националисты были политической группой, определяющей кандидата-победителя на всех выборах, и похоже, что та же традиция продолжится и на выборах, которые состоятся 28 мая", - заявил аналитик. По его словам, турецкий народ показал, что он не поддерживает некоторые направления политики правящей партии. "С другой стороны, "скандал" главного кандидата от оппозиции Кылычдароглу о вмешательстве России в выборы и необдуманное твит-сообщение вызвали реакцию даже у его собственного электората и показали реакцию избирателей. Лидер альянса Ata Синан Оган известен своей светской, националистической и евразийской экспансионистской идентичностью. Исполнительная команда, сформировавшая этот союз, состоит из образованных людей и бюрократов. Важной деталью является очень хорошее владение Синаном Оганом русским языком и его давние отношения с Россией и странами Центральной Азии", -сказал собеседник агентства. По словам Озера, есть некоторые условия для того, чтобы альянс Ata поддержал объединенную оппозицию во втором раунде, они, в частности, заключаются в том, что признанные в Турции террористическими Рабочая партия Курдистана, "Хезболла" и FETÖ (так в Турции называют организацию проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота) и их политические расширения должны быть полностью отрезаны. "Евразийская экспансия должна будет стать официальной политикой (особенно развитие отношений с Китаем и Россией), должен быть обеспечен переход от нынешней экономической политики к рациональной и независимой модели экономики, управляемой бюрократией, "немедленная" депортация 4,5 миллиона сирийских беженцев, сохранение концепции турецкой этнической принадлежности в конституции и реализация государством светских законов", - перечислил он другие условия. Собеседник агентства отметил и желание альянса Ata "возглавить некоторые министерства". "Скорее всего, предложат своих кандидатов в министерства внутренних дел и министерства обороны, а также на пост заместителя министра национальной разведки. Оба альянса готовы пойти навстречу господину Огану, но можно прогнозировать, что альянс Аta поддержит того кандидата, который ближе к победе", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871746911_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_e1305d90d3f0b278a0734852802abef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, фетхуллах гюлен, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Фетхуллах Гюлен, Президентские выборы в Турции
Эксперт рассказал, кто решит исход выборов в Турции в случае II тура

Эксперт Озер: решающее слово в случае II тура выборов президента Турции скажет третья сила

© AFP 2023 / YASIN AKGULСотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Решающее слово в случае проведения второго тура президентских выборов в Турции может сказать правый избирательный альянс Ata, кандидат от которого Синан Оган набрал около 5% голосов; националисты при выполнении ряда условий готовы поддержать любого из главных претендентов на пост, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,24% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 45,06%, сообщил сообщает гостелеканал TRT Haber. Таким образом, ожидается, что выборы главы государства перейдут во второй тур, который состоится 28 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Эрдоган достал наган. Турция приготовилась к последней схватке
7 мая, 08:00
"Президентские выборы 14 мая завершились крупной победой турецких националистов. В то время как правящему партнеру, Партии националистического движения, удалось сохранить свой потенциал в 10% голосов, Тайип Эрдоган потерял 7% голосов по сравнению с выборами 2018 года. Еще одним большим успехом стало то, что Синан Оган, лидер альянса Ata, участвовавший в выборах в качестве кандидата в президенты, получил 5% голосов. Турецкие националисты были политической группой, определяющей кандидата-победителя на всех выборах, и похоже, что та же традиция продолжится и на выборах, которые состоятся 28 мая", - заявил аналитик.
По его словам, турецкий народ показал, что он не поддерживает некоторые направления политики правящей партии.
"С другой стороны, "скандал" главного кандидата от оппозиции Кылычдароглу о вмешательстве России в выборы и необдуманное твит-сообщение вызвали реакцию даже у его собственного электората и показали реакцию избирателей. Лидер альянса Ata Синан Оган известен своей светской, националистической и евразийской экспансионистской идентичностью. Исполнительная команда, сформировавшая этот союз, состоит из образованных людей и бюрократов. Важной деталью является очень хорошее владение Синаном Оганом русским языком и его давние отношения с Россией и странами Центральной Азии", -сказал собеседник агентства.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва
13 мая, 08:00
По словам Озера, есть некоторые условия для того, чтобы альянс Ata поддержал объединенную оппозицию во втором раунде, они, в частности, заключаются в том, что признанные в Турции террористическими Рабочая партия Курдистана, "Хезболла" и FETÖ (так в Турции называют организацию проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота) и их политические расширения должны быть полностью отрезаны.
"Евразийская экспансия должна будет стать официальной политикой (особенно развитие отношений с Китаем и Россией), должен быть обеспечен переход от нынешней экономической политики к рациональной и независимой модели экономики, управляемой бюрократией, "немедленная" депортация 4,5 миллиона сирийских беженцев, сохранение концепции турецкой этнической принадлежности в конституции и реализация государством светских законов", - перечислил он другие условия.
Собеседник агентства отметил и желание альянса Ata "возглавить некоторые министерства". "Скорее всего, предложат своих кандидатов в министерства внутренних дел и министерства обороны, а также на пост заместителя министра национальной разведки. Оба альянса готовы пойти навстречу господину Огану, но можно прогнозировать, что альянс Аta поддержит того кандидата, который ближе к победе", - резюмировал он.
Выборы 13-го президента Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

Женщина с ребенком на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 10
© AFP 2023 / CAN EROK

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

Сотрудники избирательной комиссии готовят бюллетени на избирательном участке в Адане

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

Очередь возле избирательного участка в Стамбуле, где проходит голосование на всеобщих выборах

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10
© AP Photo

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

Кемаль Кылычдароглу голосует на избирательном участке в Анкаре

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10
© AP Photo / Metin Yoksu

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

Женщина голосует на избирательном участке в Диярбакыре, Турция

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10
© AP Photo / Ali Unal

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Мужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

Женщина на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

Мужчина на избирательном участке в Стамбуле

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10
 
В миреТурцияКемаль КылычдароглуФетхуллах ГюленПрезидентские выборы в Турции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала