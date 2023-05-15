https://ria.ru/20230515/vybory-1871751757.html

Эксперт рассказал, кто решит исход выборов в Турции в случае II тура

Эксперт рассказал, кто решит исход выборов в Турции в случае II тура - РИА Новости, 15.05.2023

Эксперт рассказал, кто решит исход выборов в Турции в случае II тура

Решающее слово в случае проведения второго тура президентских выборов в Турции может сказать правый избирательный альянс Ata, кандидат от которого Синан Оган... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:44

2023-05-15T09:44

2023-05-15T09:44

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

фетхуллах гюлен

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Решающее слово в случае проведения второго тура президентских выборов в Турции может сказать правый избирательный альянс Ata, кандидат от которого Синан Оган набрал около 5% голосов; националисты при выполнении ряда условий готовы поддержать любого из главных претендентов на пост, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,24% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 45,06%, сообщил сообщает гостелеканал TRT Haber. Таким образом, ожидается, что выборы главы государства перейдут во второй тур, который состоится 28 мая. "Президентские выборы 14 мая завершились крупной победой турецких националистов. В то время как правящему партнеру, Партии националистического движения, удалось сохранить свой потенциал в 10% голосов, Тайип Эрдоган потерял 7% голосов по сравнению с выборами 2018 года. Еще одним большим успехом стало то, что Синан Оган, лидер альянса Ata, участвовавший в выборах в качестве кандидата в президенты, получил 5% голосов. Турецкие националисты были политической группой, определяющей кандидата-победителя на всех выборах, и похоже, что та же традиция продолжится и на выборах, которые состоятся 28 мая", - заявил аналитик. По его словам, турецкий народ показал, что он не поддерживает некоторые направления политики правящей партии. "С другой стороны, "скандал" главного кандидата от оппозиции Кылычдароглу о вмешательстве России в выборы и необдуманное твит-сообщение вызвали реакцию даже у его собственного электората и показали реакцию избирателей. Лидер альянса Ata Синан Оган известен своей светской, националистической и евразийской экспансионистской идентичностью. Исполнительная команда, сформировавшая этот союз, состоит из образованных людей и бюрократов. Важной деталью является очень хорошее владение Синаном Оганом русским языком и его давние отношения с Россией и странами Центральной Азии", -сказал собеседник агентства. По словам Озера, есть некоторые условия для того, чтобы альянс Ata поддержал объединенную оппозицию во втором раунде, они, в частности, заключаются в том, что признанные в Турции террористическими Рабочая партия Курдистана, "Хезболла" и FETÖ (так в Турции называют организацию проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота) и их политические расширения должны быть полностью отрезаны. "Евразийская экспансия должна будет стать официальной политикой (особенно развитие отношений с Китаем и Россией), должен быть обеспечен переход от нынешней экономической политики к рациональной и независимой модели экономики, управляемой бюрократией, "немедленная" депортация 4,5 миллиона сирийских беженцев, сохранение концепции турецкой этнической принадлежности в конституции и реализация государством светских законов", - перечислил он другие условия. Собеседник агентства отметил и желание альянса Ata "возглавить некоторые министерства". "Скорее всего, предложат своих кандидатов в министерства внутренних дел и министерства обороны, а также на пост заместителя министра национальной разведки. Оба альянса готовы пойти навстречу господину Огану, но можно прогнозировать, что альянс Аta поддержит того кандидата, который ближе к победе", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, фетхуллах гюлен, президентские выборы в турции