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Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 15.05.2023
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:17
2023-05-15T11:17
2023-05-15T12:15
россия
экономика
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК.Так, эксперты считают, что российская экономика по итогам года снизится на 0,9% против 3,2%, прогнозировавшихся осенью 2022-го.Кроме того, ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%.ЦБ на минувшей неделе опубликовал доклад, в котором оценил спад ВВП в первом квартале 2023 года в 2,3%. В то же время во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2%.По оценке Минэкономразвития, за первый квартал ВВП снизился на 2,2%, Росстат опубликует свою предварительную оценку 17 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, еврокомиссия
Россия, Экономика, Еврокомиссия
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Еврокомиссия ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 0,9 процента вместо 3,2