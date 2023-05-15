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Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 15.05.2023
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11:17 15.05.2023 (обновлено: 12:15 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vvp-1871777858.html
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 15.05.2023
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:17
2023-05-15T12:15
россия
экономика
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК.Так, эксперты считают, что российская экономика по итогам года снизится на 0,9% против 3,2%, прогнозировавшихся осенью 2022-го.Кроме того, ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%.ЦБ на минувшей неделе опубликовал доклад, в котором оценил спад ВВП в первом квартале 2023 года в 2,3%. В то же время во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2%.По оценке Минэкономразвития, за первый квартал ВВП снизился на 2,2%, Росстат опубликует свою предварительную оценку 17 мая.
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россия, экономика, еврокомиссия
Россия, Экономика, Еврокомиссия
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Еврокомиссия ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 0,9 процента вместо 3,2

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК.
Так, эксперты считают, что российская экономика по итогам года снизится на 0,9% против 3,2%, прогнозировавшихся осенью 2022-го.
Кроме того, ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%.
ЦБ на минувшей неделе опубликовал доклад, в котором оценил спад ВВП в первом квартале 2023 года в 2,3%. В то же время во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2%.
По оценке Минэкономразвития, за первый квартал ВВП снизился на 2,2%, Росстат опубликует свою предварительную оценку 17 мая.
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