https://ria.ru/20230515/vvp-1871777858.html

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 15.05.2023

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:17

2023-05-15T11:17

2023-05-15T12:15

россия

экономика

еврокомиссия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России в 2023 году в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК.Так, эксперты считают, что российская экономика по итогам года снизится на 0,9% против 3,2%, прогнозировавшихся осенью 2022-го.Кроме того, ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3% с ожидавшихся ранее 0,9%.ЦБ на минувшей неделе опубликовал доклад, в котором оценил спад ВВП в первом квартале 2023 года в 2,3%. В то же время во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2%.По оценке Минэкономразвития, за первый квартал ВВП снизился на 2,2%, Росстат опубликует свою предварительную оценку 17 мая.

https://ria.ru/20230509/sanktsii-1870619083.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, еврокомиссия