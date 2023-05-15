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В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта
В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта - РИА Новости, 15.05.2023
В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта
Украинские войска, пытаясь запугать, наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению почти по всей линии фронта, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:34
2023-05-15T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска, пытаясь запугать, наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению почти по всей линии фронта, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и по мирному населению. Это происходит практически по всей линии фронта – это происходит и в Луганской республике, и в Донецкой Республике, и на юге, это соответственно Запорожская и Херсонская области", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, противнику "все равно, куда бить". "Я так понимаю, это акты, призванные не для того, чтобы поразить какие-то военные объекты, а просто нагнать страха на мирное население, которое и так уже устало от этих ударов, потому что ежедневно они наносятся и ежедневно у нас есть жертвы", - уточнил он. Противник активизировался и в воздухе, и на земле, работают и диверсионно-разведывательные группы. "Попытки небольших прорывов, попытки прощупывания нашей обороны не прекращаются уже не первую неделю, и сейчас они становятся все острее", - пояснил советник Дениса Пушилина.
https://ria.ru/20230515/raketa-1871741770.html
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безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта

Гагин считает, что ВСУ наносят удары по мирным жителям на линии фронта, чтобы запугать

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска, пытаясь запугать, наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению почти по всей линии фронта, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и по мирному населению. Это происходит практически по всей линии фронта – это происходит и в Луганской республике, и в Донецкой Республике, и на юге, это соответственно Запорожская и Херсонская области", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
По его мнению, противнику "все равно, куда бить". "Я так понимаю, это акты, призванные не для того, чтобы поразить какие-то военные объекты, а просто нагнать страха на мирное население, которое и так уже устало от этих ударов, потому что ежедневно они наносятся и ежедневно у нас есть жертвы", - уточнил он.
Противник активизировался и в воздухе, и на земле, работают и диверсионно-разведывательные группы. "Попытки небольших прорывов, попытки прощупывания нашей обороны не прекращаются уже не первую неделю, и сейчас они становятся все острее", - пояснил советник Дениса Пушилина.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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