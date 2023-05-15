https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта

В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта - РИА Новости, 15.05.2023

В Донецке предположили, зачем ВСУ бомбят мирных жителей на линии фронта

Украинские войска, пытаясь запугать, наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению почти по всей линии фронта, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:34

2023-05-15T13:34

2023-05-15T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска, пытаясь запугать, наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению почти по всей линии фронта, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и по мирному населению. Это происходит практически по всей линии фронта – это происходит и в Луганской республике, и в Донецкой Республике, и на юге, это соответственно Запорожская и Херсонская области", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, противнику "все равно, куда бить". "Я так понимаю, это акты, призванные не для того, чтобы поразить какие-то военные объекты, а просто нагнать страха на мирное население, которое и так уже устало от этих ударов, потому что ежедневно они наносятся и ежедневно у нас есть жертвы", - уточнил он. Противник активизировался и в воздухе, и на земле, работают и диверсионно-разведывательные группы. "Попытки небольших прорывов, попытки прощупывания нашей обороны не прекращаются уже не первую неделю, и сейчас они становятся все острее", - пояснил советник Дениса Пушилина.

https://ria.ru/20230515/raketa-1871741770.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр