https://ria.ru/20230515/vsu-1871828866.html
В Донецке считают, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow
В Донецке считают, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
В Донецке считают, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow
Украинские самолеты советского производства удалось адаптировать для пуска крылатых ракет Storm Shadow, которыми в последние дни обстреливают Луганск, полагает... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:24
2023-05-15T13:24
2023-05-15T13:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганск
ян гагин
алексей леонков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871019677_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_f2d15aba6a2818a86132146b955b68df.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские самолеты советского производства удалось адаптировать для пуска крылатых ракет Storm Shadow, которыми в последние дни обстреливают Луганск, полагает советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Полагаю, что смогли адаптировать советского производства технику под поставку этих изделий (крылатых ракет Storm Shadow). Это все-таки оказалось не так сложно", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос ведущей относительно прежних заявлений о несовместимости украинских самолетов с ракетами Storm Shadow. Гагин добавил, что теперь в опасности будут все прифронтовые территории, которые будут попадать в зону действия этих ракет по дальности. Другое мнение ранее выразил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков: по его оценке, украинские войска могли запустить Storm Shadow с адаптированной для этого наземной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". В целом, по его словам, Storm Shadow могут запускаться с воздушных, морских и подводных носителей. Минобороны РФ в субботу сообщило, что за день до этого двумя боевыми самолетами Украины, которые затем были сбиты истребителями России, был нанесен удар по Луганску ракетами Storm Shadow. Великобритания на прошлой неделе объявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к "серьезной эскалации", отмечали в свою очередь в МИД РФ.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230511/rakety-1871124224.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871019677_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_4384f440c44a8b51b1f03e1ed79d0e33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганск, ян гагин, алексей леонков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганск, Ян Гагин, Алексей Леонков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow
Советник Пушилина Гагин считает, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow