https://ria.ru/20230515/vsu-1871828866.html

В Донецке считают, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow

В Донецке считают, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023

В Донецке считают, что самолеты ВСУ адаптировали для пусков Storm Shadow

Украинские самолеты советского производства удалось адаптировать для пуска крылатых ракет Storm Shadow, которыми в последние дни обстреливают Луганск, полагает... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:24

2023-05-15T13:24

2023-05-15T13:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

луганск

ян гагин

алексей леонков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871019677_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_f2d15aba6a2818a86132146b955b68df.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские самолеты советского производства удалось адаптировать для пуска крылатых ракет Storm Shadow, которыми в последние дни обстреливают Луганск, полагает советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Полагаю, что смогли адаптировать советского производства технику под поставку этих изделий (крылатых ракет Storm Shadow). Это все-таки оказалось не так сложно", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос ведущей относительно прежних заявлений о несовместимости украинских самолетов с ракетами Storm Shadow. Гагин добавил, что теперь в опасности будут все прифронтовые территории, которые будут попадать в зону действия этих ракет по дальности. Другое мнение ранее выразил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков: по его оценке, украинские войска могли запустить Storm Shadow с адаптированной для этого наземной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". В целом, по его словам, Storm Shadow могут запускаться с воздушных, морских и подводных носителей. Минобороны РФ в субботу сообщило, что за день до этого двумя боевыми самолетами Украины, которые затем были сбиты истребителями России, был нанесен удар по Луганску ракетами Storm Shadow. Великобритания на прошлой неделе объявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к "серьезной эскалации", отмечали в свою очередь в МИД РФ.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230511/rakety-1871124224.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганск, ян гагин, алексей леонков, ситуация в днр и лнр