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Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 15.05.2023 (обновлено: 14:09 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vsu-1871745065.html
Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта
Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 15.05.2023
Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта
Украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:14
2023-05-15T14:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что власти ДНР готовились к такому развитию событий, на отдельных участках обстановка усложнилась, но в целом находится под контролем.Говоря о ситуации в Артемовске, Пушилин сообщил, что там "точно абсолютно есть улучшения". Подразделения группы "Вагнер" продвигаются и "доводят до логического завершения освобождение города", заключил врио главы ДНР.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230512/napravlenie-1871382747.html
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вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об активизации украинских войск по всей линии фронта

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках", — сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что власти ДНР готовились к такому развитию событий, на отдельных участках обстановка усложнилась, но в целом находится под контролем.
Говоря о ситуации в Артемовске, Пушилин сообщил, что там "точно абсолютно есть улучшения". Подразделения группы "Вагнер" продвигаются и "доводят до логического завершения освобождение города", заключил врио главы ДНР.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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