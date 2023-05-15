https://ria.ru/20230515/vsu-1871745065.html

Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта

Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 15.05.2023

Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта

Украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:14

2023-05-15T09:14

2023-05-15T14:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что власти ДНР готовились к такому развитию событий, на отдельных участках обстановка усложнилась, но в целом находится под контролем.Говоря о ситуации в Артемовске, Пушилин сообщил, что там "точно абсолютно есть улучшения". Подразделения группы "Вагнер" продвигаются и "доводят до логического завершения освобождение города", заключил врио главы ДНР.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230512/napravlenie-1871382747.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность