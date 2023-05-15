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Премьер Британии встретился с прибывшим в страну Зеленским - РИА Новости, 15.05.2023
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12:06 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vstrecha-1871794301.html
Премьер Британии встретился с прибывшим в страну Зеленским
Премьер Британии встретился с прибывшим в страну Зеленским - РИА Новости, 15.05.2023
Премьер Британии встретился с прибывшим в страну Зеленским
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с прибывшим в страну Владимиром Зеленским. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:06
2023-05-15T12:06
в мире
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с прибывшим в страну Владимиром Зеленским. "С возвращением", - написал Сунак. Владимир Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании. В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871771315.html
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в мире, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, украина
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Украина
Премьер Британии встретился с прибывшим в страну Зеленским

Премьер-министр Великобритании Сунак встретился с прибывшим в страну президентом Зеленским

© Фото : @RishiSunakФотография, опубликованная премьер-министром Великобритании
Фотография, опубликованная премьер-министром Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : @RishiSunak
Фотография, опубликованная премьер-министром Великобритании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с прибывшим в страну Владимиром Зеленским.
"С возвращением", - написал Сунак.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в резиденции Чекерс - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
"Предатель". В Англии резко высказались о визите Зеленского
Вчера, 10:57
Владимир Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании.
В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреВеликобританияРиши СунакВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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