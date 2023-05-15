https://ria.ru/20230515/vstrecha-1871794301.html

Премьер Британии встретился с прибывшим в страну Зеленским

Премьер Британии встретился с прибывшим в страну Зеленским - РИА Новости, 15.05.2023

Премьер Британии встретился с прибывшим в страну Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с прибывшим в страну Владимиром Зеленским. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:06

2023-05-15T12:06

2023-05-15T12:06

в мире

великобритания

риши сунак

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украина

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своей странице в Twitter опубликовал фотографию с прибывшим в страну Владимиром Зеленским. "С возвращением", - написал Сунак. Владимир Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании. В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871771315.html

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html

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в мире, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, украина