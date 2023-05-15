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В Великобритании назвали число обученных украинских военных - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/voennye-1871797124.html
В Великобритании назвали число обученных украинских военных
В Великобритании назвали число обученных украинских военных - РИА Новости, 15.05.2023
В Великобритании назвали число обученных украинских военных
Великобритания обучила 37 тысяч украинских военных с 2014 года, сообщила в понедельник канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:13
2023-05-15T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
риши сунак
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Великобритания обучила 37 тысяч украинских военных с 2014 года, сообщила в понедельник канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака. Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч украинских военных. В 2022 году Великобритания оказала Украине военную поддержку на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), и пообещала сохранить этот объем или увеличить его в 2023 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853658638.html
https://ria.ru/20221021/svo-1825545214.html
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в мире, украина, великобритания, риши сунак, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Риши Сунак, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Великобритании назвали число обученных украинских военных

Канцелярия премьера Сунака: Великобритания с 2014 года обучила 37 тысяч украинских военных

© AFP 2023 / BEN STANSALLНовобранцы украинской армии на учебной базе министерства обороны Великобритании
Новобранцы украинской армии на учебной базе министерства обороны Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
Новобранцы украинской армии на учебной базе министерства обороны Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Великобритания обучила 37 тысяч украинских военных с 2014 года, сообщила в понедельник канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака.
«
"С начала полномасштабной войны Великобритания также обучила 15 тысяч украинских военных в Британии помимо 22 тысяч военных, обученных на Украине в период с 2014 по 2022 год", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч украинских военных.
В 2022 году Великобритания оказала Украине военную поддержку на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), и пообещала сохранить этот объем или увеличить его в 2023 году.
Украинский пленный о британских военных, сражающихся на стороне Киева - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Украинский пленный рассказал о британских стрелках, воюющих на стороне ВСУ
22 февраля, 11:50
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Майор морпехов ВСУ об обучении украинских солдат иностранными инструкторами в 2016 году - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Запад обучал ВСУ воевать в городах с 2016 года, заявил украинский пленный
21 октября 2022, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРиши СунакНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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