https://ria.ru/20230515/voennye-1871797124.html

В Великобритании назвали число обученных украинских военных

В Великобритании назвали число обученных украинских военных - РИА Новости, 15.05.2023

В Великобритании назвали число обученных украинских военных

Великобритания обучила 37 тысяч украинских военных с 2014 года, сообщила в понедельник канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:13

2023-05-15T12:13

2023-05-15T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

риши сунак

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Великобритания обучила 37 тысяч украинских военных с 2014 года, сообщила в понедельник канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака. Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч украинских военных. В 2022 году Великобритания оказала Украине военную поддержку на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), и пообещала сохранить этот объем или увеличить его в 2023 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853658638.html

https://ria.ru/20221021/svo-1825545214.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания, риши сунак, нато, вооруженные силы украины