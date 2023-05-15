https://ria.ru/20230515/voda-1871925187.html

В ЛНР некоторые города лишились воды из-за обесточивания насосной станции

В ЛНР некоторые города лишились воды из-за обесточивания насосной станции - РИА Новости, 15.05.2023

В ЛНР некоторые города лишились воды из-за обесточивания насосной станции

Ряд городов в ЛНР остались без водоснабжения в результате обесточивания водопроводной насосной станции, сообщили в пресс-службе государственного унитарного... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:19

2023-05-15T16:19

2023-05-15T16:19

жкх

луганская народная республика

алчевск

брянка

лугансквода

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Ряд городов в ЛНР остались без водоснабжения в результате обесточивания водопроводной насосной станции, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода". "15 мая в связи с аварийным отключением электроэнергии на насосной станции алчевского управления (предприятия) "Лугансквода" произошли сбои в подаче воды по основному магистральному водоводу диаметром 1200 миллиметров и сокращен объем водоснабжения на города Алчевск, Брянка и Стаханов на 30%. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды - к 10.00 16 мая. Прекращена подача воды на город Алмазное, поселок Анненка, поселок Саббовка, поселок Новый, Анненка Глубокая, поселок Анненка, станция Ломовотка. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды - к 10.00 17 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале предприятия.

https://ria.ru/20230515/zhku-1871732003.html

луганская народная республика

алчевск

брянка

россия

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жкх, луганская народная республика, алчевск, брянка, лугансквода, россия, происшествия