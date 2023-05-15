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В ЛНР некоторые города лишились воды из-за обесточивания насосной станции - РИА Новости, 15.05.2023
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16:19 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/voda-1871925187.html
В ЛНР некоторые города лишились воды из-за обесточивания насосной станции
В ЛНР некоторые города лишились воды из-за обесточивания насосной станции - РИА Новости, 15.05.2023
В ЛНР некоторые города лишились воды из-за обесточивания насосной станции
Ряд городов в ЛНР остались без водоснабжения в результате обесточивания водопроводной насосной станции, сообщили в пресс-службе государственного унитарного... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:19
2023-05-15T16:19
жкх
луганская народная республика
алчевск
брянка
лугансквода
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Ряд городов в ЛНР остались без водоснабжения в результате обесточивания водопроводной насосной станции, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода". "15 мая в связи с аварийным отключением электроэнергии на насосной станции алчевского управления (предприятия) "Лугансквода" произошли сбои в подаче воды по основному магистральному водоводу диаметром 1200 миллиметров и сокращен объем водоснабжения на города Алчевск, Брянка и Стаханов на 30%. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды - к 10.00 16 мая. Прекращена подача воды на город Алмазное, поселок Анненка, поселок Саббовка, поселок Новый, Анненка Глубокая, поселок Анненка, станция Ломовотка. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды - к 10.00 17 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале предприятия.
https://ria.ru/20230515/zhku-1871732003.html
луганская народная республика
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жкх, луганская народная республика, алчевск, брянка, лугансквода, россия, происшествия
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Алчевск, Брянка, Лугансквода, Россия, Происшествия
В ЛНР некоторые города лишились воды из-за обесточивания насосной станции

"Лугансквода": ряд городов ЛНР остались без воды из-за обесточивания насосной станции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран без воды
Кран без воды - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран без воды. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Ряд городов в ЛНР остались без водоснабжения в результате обесточивания водопроводной насосной станции, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода".
"15 мая в связи с аварийным отключением электроэнергии на насосной станции алчевского управления (предприятия) "Лугансквода" произошли сбои в подаче воды по основному магистральному водоводу диаметром 1200 миллиметров и сокращен объем водоснабжения на города Алчевск, Брянка и Стаханов на 30%. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды - к 10.00 16 мая. Прекращена подача воды на город Алмазное, поселок Анненка, поселок Саббовка, поселок Новый, Анненка Глубокая, поселок Анненка, станция Ломовотка. Ориентировочное время вхождения в прежний режим подачи воды - к 10.00 17 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале предприятия.
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ЖКХЛуганская Народная РеспубликаАлчевскБрянкаЛуганскводаРоссияПроисшествия
 
 
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