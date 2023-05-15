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"Россия показала, как надо". В армии США вскрыли роковой недочет - РИА Новости, 15.05.2023
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08:00 15.05.2023 (обновлено: 19:01 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vertolety-1870839048.html
"Россия показала, как надо". В армии США вскрыли роковой недочет
"Россия показала, как надо". В армии США вскрыли роковой недочет - РИА Новости, 15.05.2023
"Россия показала, как надо". В армии США вскрыли роковой недочет
"Наши вертолеты для войны не годятся", — к такому выводу пришли в Пентагоне, проанализировав конфликт на Украине. Неожиданную проблему обсуждали на конференции... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:00
2023-05-15T19:01
безопасность
вашингтон (штат)
россия
пентагон
lockheed martin
general electric
sikorsky uh-60 black hawk
mcdonnell douglas ah-64 apache
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Андрей Коц. "Наши вертолеты для войны не годятся", — к такому выводу пришли в Пентагоне, проанализировав конфликт на Украине. Неожиданную проблему обсуждали на конференции Американской ассоциации армейской авиации. О том, как ее собираются решать, — в материале РИА Новости.Продлить ресурсАмериканская армия располагает крупнейшим вертолетным парком. Согласно ежегодному бюллетеню The Military Balance, у сухопутных войск более 700 ударных AH-64 Apache, около 2200 средних военно-транспортных UH-60 Black Hawk различных модификаций и 450 тяжелых CH-47 Chinhook. И это не считая нескольких сотен легких машин.Пентагон активно применяет армейскую авиацию в вооруженных конфликтах начиная с Вьетнамской войны.Одной из основных проблем вертолетного парка военные называют большой возраст техники — около 40 лет "в среднем по больнице". С учетом постоянной эксплуатации по всему миру техническое состояние машин вызывает серьезные опасения.Не хватает ремонтных мощностей, а новые вертолеты появятся не раньше 2030-х. Поэтому ресурс надо растянуть на несколько десятилетий."Вертолеты Apache и Black Hawk еще прослужат не меньше 30-40 лет, — пояснил на конференции начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл. — То же касается и CH-47 Chinook. Их снимут с вооружения в 2060-м. Впрочем, со временем все они займут свое место в музеях, как их предшественники UH-1 Huey, OH-58 Kiowa Warrior и AH-1 Cobra".В свою очередь, генерал-майор сухопутных войск Мак Маккарри подчеркнул, что в будущем флот армейской авиации может быть не таким многочисленным, как сегодня. Более современный образец заменит в строю сразу несколько вертолетов предыдущего поколения. Пока в Пентагоне ждут, когда программы разработки перспективной техники выйдут на стадию испытания предсерийных прототипов.На замену "Черным ястребам"Проект, призванный заменить в войсках военно-транспортные UH-60 Black Hawk, называется Future Long Range Assault Aircraft (перспективный штурмовой летательный аппарат большой дальности). За контракт с 2019-го боролись концерны Sikorsky, Boeing и компания Bell Textron. Она и победила — в декабре армия выбрала проект конвертоплана V-280 Valor в качестве альтернативы "Черным ястребам".V-280 представляет собой нечто среднее между вертолетом и самолетом. Это винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу обеспечивает крыло самолетного типа.Valor соответствует всем требованиям военных. На тестовых полетах первый прототип разогнался до 560 километров в час. Если это сохранится у серийных образцов, машина станет самым быстрым боевым вертолетом в мире.Заявленная дальность беспосадочного перелета — около четырех тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у "Черных ястребов". То есть там, где пилоты UH-60 искали место для посадки из-за нехватки топлива, V-280 выполнит боевую задачу и вернется на базу. Экипаж — четыре человека. На борту до 11 десантников.Два вариантаВторая программа — Future Attack Reconnaissance Aircraft (перспективный разведывательно-ударный летательный аппарат). Цель — заменить AH-64 Apache и недавно снятый с вооружения легкий OH-58 Kiowa.В марте 2020-го армия выбрала финалистов: Bell Textron с проектом Bell 360 Invictus и Sikorsky/Lockheed Martin с вертолетом Raider X.Трехмерную модель перспективного Invictus продемонстрировали журналистам еще в 2019-м. Летный прототип должны представить в этом году. Известно, что основой послужит гражданский транспортник Bell 525 Relentless, разогнавшийся на испытаниях до 306 километров в час.Вертолет получится компактным. Двигатель разработали инженеры General Electric по программе Turbine engine program — GE T901. Архитектура Т700, используемая на "Апачах", сохранится. Но мощность увеличится на 50 процентов.Еще одна особенность "Непобедимого" — пара крыльев, которые на определенных скоростях обеспечат до половины подъемной силы. Вооружение скроют в фюзеляже, что улучшит аэродинамические характеристики и уменьшит радиолокационную заметность.В 2023-м планируют завершить и прототип Raider X от Sikorsky/Lockheed Martin. Этот вертолет построен по оригинальной схеме, известной как Sikorsky X2. Несущая система с двумя соосными винтами противоположного вращения диаметром 12 метров обеспечивает подъем и полет на малых скоростях. До высоких же разгоняет толкающий винт в хвосте.Ожидается, что машина с взлетной массой не менее шести тонн достигнет скорости 460 километров в час. Практический потолок — до трех километров.При этом Raider X сохранит все возможности обычных вертолетов. Например, сможет висеть и выполнять энергичные маневры.Основное вооружение — 20-миллиметровая трехствольная автоматическая пушка. Орудие разместят на подвижной установке, действующей в двух плоскостях. Общая полезная нагрузка — около 500 килограмм.Усилить "ветеранов"Помимо перспектив, на конференции обсуждали вопросы срочной модернизации флота. В Пентагоне тщательно изучили опыт применения Россией армейской авиации и пришли к выводу, что в условиях противодействия эффективной системы ПВО у винтокрылых машин очень ограниченная эффективность.В 2024-м армия получит дополнительное финансирование, чтобы повысить выживаемость техники — улучшить бронирование, средства радиоэлектронной борьбы и бортовой комплекс обороны.В ближайших планах командования сухопутных войск — замена двигателей на "Апачах" и "Черных ястребах" на более мощные. Boeing намерена установить на AH-64 третий пилон, чтобы брать больше боекомплекта. Хотят навесить и новую пушечную установку, которая позволит точнее поражать цели днем и ночью.Sikorsky/Lockheed Martin хотят обеспечить комплекс бортового радиоэлектронного оборудования дополнительными возможностями с элементами искусственного интеллекта. Многие операции автоматизируют, что станет серьезным подспорьем для экипажа. Что же касается ветеранов CH-47 Chinook, эти тяжеловесы получат новые лопасти, повышающие грузоподъемность. Военным осталось лишь добиться увеличения и без того раздутых бюджетов.
https://ria.ru/20230509/vpk-1870679595.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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РИА Новости
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96
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безопасность, вашингтон (штат), россия, пентагон, lockheed martin , general electric, sikorsky uh-60 black hawk, mcdonnell douglas ah-64 apache, uh-1 (вертолет)
Безопасность, Вашингтон (штат), Россия, Пентагон, Lockheed Martin , General Electric, Sikorsky UH-60 Black Hawk, McDonnell Douglas AH-64 Apache, UH-1 (вертолет)

"Россия показала, как надо". В армии США вскрыли роковой недочет

© UK MOD / Crown copyright 2019 / Corporal Mark LarnerУдарные вертолеты Королевских ВВС Великобритании Apache готовятся к отправке в Эстонию на аэродроме Ваттисхэм
Ударные вертолеты Королевских ВВС Великобритании Apache готовятся к отправке в Эстонию на аэродроме Ваттисхэм
© UK MOD / Crown copyright 2019 / Corporal Mark Larner
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Андрей Коц. "Наши вертолеты для войны не годятся", — к такому выводу пришли в Пентагоне, проанализировав конфликт на Украине. Неожиданную проблему обсуждали на конференции Американской ассоциации армейской авиации. О том, как ее собираются решать, — в материале РИА Новости.

Продлить ресурс

Американская армия располагает крупнейшим вертолетным парком. Согласно ежегодному бюллетеню The Military Balance, у сухопутных войск более 700 ударных AH-64 Apache, около 2200 средних военно-транспортных UH-60 Black Hawk различных модификаций и 450 тяжелых CH-47 Chinhook. И это не считая нескольких сотен легких машин.
Пентагон активно применяет армейскую авиацию в вооруженных конфликтах начиная с Вьетнамской войны.
CC BY-SA 2.0 / U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Aaron D. Allmon II / A HH-60H Seahawk helicopterАмериканский военный вертолет
Американский военный вертолет - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
CC BY-SA 2.0 / U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Aaron D. Allmon II / A HH-60H Seahawk helicopter
Американский военный вертолет
Одной из основных проблем вертолетного парка военные называют большой возраст техники — около 40 лет "в среднем по больнице". С учетом постоянной эксплуатации по всему миру техническое состояние машин вызывает серьезные опасения.
Не хватает ремонтных мощностей, а новые вертолеты появятся не раньше 2030-х. Поэтому ресурс надо растянуть на несколько десятилетий.
Гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Бывший замглавы Пентагона призвал помочь ВПК США
9 мая, 23:50
"Вертолеты Apache и Black Hawk еще прослужат не меньше 30-40 лет, — пояснил на конференции начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл. — То же касается и CH-47 Chinook. Их снимут с вооружения в 2060-м. Впрочем, со временем все они займут свое место в музеях, как их предшественники UH-1 Huey, OH-58 Kiowa Warrior и AH-1 Cobra".
В свою очередь, генерал-майор сухопутных войск Мак Маккарри подчеркнул, что в будущем флот армейской авиации может быть не таким многочисленным, как сегодня. Более современный образец заменит в строю сразу несколько вертолетов предыдущего поколения. Пока в Пентагоне ждут, когда программы разработки перспективной техники выйдут на стадию испытания предсерийных прототипов.

На замену "Черным ястребам"

Проект, призванный заменить в войсках военно-транспортные UH-60 Black Hawk, называется Future Long Range Assault Aircraft (перспективный штурмовой летательный аппарат большой дальности). За контракт с 2019-го боролись концерны Sikorsky, Boeing и компания Bell Textron. Она и победила — в декабре армия выбрала проект конвертоплана V-280 Valor в качестве альтернативы "Черным ястребам".
CC BY-SA 4.0 / Danazar / Конвертоплан Bell V-280 Valor
Конвертоплан Bell V-280 Valor - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Danazar /
Конвертоплан Bell V-280 Valor
V-280 представляет собой нечто среднее между вертолетом и самолетом. Это винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями. При отрыве от земли они работают как несущие винты, а в полете — как тянущие или толкающие. Подъемную силу обеспечивает крыло самолетного типа.
Valor соответствует всем требованиям военных. На тестовых полетах первый прототип разогнался до 560 километров в час. Если это сохранится у серийных образцов, машина станет самым быстрым боевым вертолетом в мире.
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9 мая, 22:27
Заявленная дальность беспосадочного перелета — около четырех тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у "Черных ястребов". То есть там, где пилоты UH-60 искали место для посадки из-за нехватки топлива, V-280 выполнит боевую задачу и вернется на базу. Экипаж — четыре человека. На борту до 11 десантников.

Два варианта

Вторая программа — Future Attack Reconnaissance Aircraft (перспективный разведывательно-ударный летательный аппарат). Цель — заменить AH-64 Apache и недавно снятый с вооружения легкий OH-58 Kiowa.
В марте 2020-го армия выбрала финалистов: Bell Textron с проектом Bell 360 Invictus и Sikorsky/Lockheed Martin с вертолетом Raider X.
© Фото : Bell HelicoptersРазведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus
Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Bell Helicopters
Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus
Трехмерную модель перспективного Invictus продемонстрировали журналистам еще в 2019-м. Летный прототип должны представить в этом году. Известно, что основой послужит гражданский транспортник Bell 525 Relentless, разогнавшийся на испытаниях до 306 километров в час.
Вертолет получится компактным. Двигатель разработали инженеры General Electric по программе Turbine engine program — GE T901. Архитектура Т700, используемая на "Апачах", сохранится. Но мощность увеличится на 50 процентов.
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10 мая, 13:33
Еще одна особенность "Непобедимого" — пара крыльев, которые на определенных скоростях обеспечат до половины подъемной силы. Вооружение скроют в фюзеляже, что улучшит аэродинамические характеристики и уменьшит радиолокационную заметность.
В 2023-м планируют завершить и прототип Raider X от Sikorsky/Lockheed Martin. Этот вертолет построен по оригинальной схеме, известной как Sikorsky X2. Несущая система с двумя соосными винтами противоположного вращения диаметром 12 метров обеспечивает подъем и полет на малых скоростях. До высоких же разгоняет толкающий винт в хвосте.
Sikorsky S-97 Raider
Sikorsky S-97 Raider
Sikorsky S-97 Raider
Ожидается, что машина с взлетной массой не менее шести тонн достигнет скорости 460 километров в час. Практический потолок — до трех километров.
При этом Raider X сохранит все возможности обычных вертолетов. Например, сможет висеть и выполнять энергичные маневры.
Основное вооружение — 20-миллиметровая трехствольная автоматическая пушка. Орудие разместят на подвижной установке, действующей в двух плоскостях. Общая полезная нагрузка — около 500 килограмм.

Усилить "ветеранов"

Помимо перспектив, на конференции обсуждали вопросы срочной модернизации флота. В Пентагоне тщательно изучили опыт применения Россией армейской авиации и пришли к выводу, что в условиях противодействия эффективной системы ПВО у винтокрылых машин очень ограниченная эффективность.
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9 мая, 22:37
В 2024-м армия получит дополнительное финансирование, чтобы повысить выживаемость техники — улучшить бронирование, средства радиоэлектронной борьбы и бортовой комплекс обороны.
В ближайших планах командования сухопутных войск — замена двигателей на "Апачах" и "Черных ястребах" на более мощные. Boeing намерена установить на AH-64 третий пилон, чтобы брать больше боекомплекта. Хотят навесить и новую пушечную установку, которая позволит точнее поражать цели днем и ночью.
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Sikorsky/Lockheed Martin хотят обеспечить комплекс бортового радиоэлектронного оборудования дополнительными возможностями с элементами искусственного интеллекта. Многие операции автоматизируют, что станет серьезным подспорьем для экипажа. Что же касается ветеранов CH-47 Chinook, эти тяжеловесы получат новые лопасти, повышающие грузоподъемность. Военным осталось лишь добиться увеличения и без того раздутых бюджетов.
 
БезопасностьВашингтон (штат)РоссияПентагонLockheed MartinGeneral ElectricSikorsky UH-60 Black HawkMcDonnell Douglas AH-64 ApacheUH-1 (вертолет)
 
 
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