https://ria.ru/20230515/uscherb-1872025519.html

США присоединятся к реестру Совета Европы о нанесенном Украине ущербе

США присоединятся к реестру Совета Европы о нанесенном Украине ущербе - РИА Новости, 15.05.2023

США присоединятся к реестру Совета Европы о нанесенном Украине ущербе

США присоединятся к реестру о нанесенном Украине ущербе, этот документ создан Советом Европы будет представлен на ближайшем саммите СЕ, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T23:02

2023-05-15T23:02

2023-05-15T23:02

специальная военная операция на украине

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сша

украина

россия

линда томас-гринфилд

совет европы

оон

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ООН, 15 мая – РИА Новости. США присоединятся к реестру о нанесенном Украине ущербе, этот документ создан Советом Европы будет представлен на ближайшем саммите СЕ, говорится в сообщении постпредства США при ООН. "Соединенные Штаты выразили намерение присоединиться к реестру Совета Европы об ущербе в качестве ассоциированного члена-основателя. Реестр является ключевым документом IV саммита глав государств и правительств Совета Европы, который пройдет 16-17 мая в Рейкьявике", - сказано в сообщении. Отмечается, что глава делегации США на саммите, постпред Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд будет представлять Вашингтон при присоединении к соглашению об учреждении реестра. США планируют предоставить финансирование, работая с конгрессом, для оказания поддержки реестру, сообщает американское постпредство в ООН. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230515/postavki-1872023237.html

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в мире, сша, украина, россия, линда томас-гринфилд, совет европы, оон, владимир путин