https://ria.ru/20230515/uscherb-1871731770.html

"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России

"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России - РИА Новости, 15.05.2023

"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России

США следует начинать беспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном, пишет 19FortyFive. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T05:50

2023-05-15T05:50

2023-05-15T10:47

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су-35

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США следует начинать беспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном, пишет 19FortyFive.По словам авторов, Москва и Тегеран укрепляют военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество. Оно, как считают журналисты, "подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке".В статье отмечается, что Иран планирует закупить у России истребители Су-35 и другую технику. Кроме того, пишет издание, есть опасения по поводу того, что Кремль cможет помочь партнеру в ядерной программе, а также в вопросе ракет большой дальности.Администрация Байдена, пишут обозреватели, провалила задачу по сдерживанию "опасного разрастающегося союза", из-за чего союзники США подвергаются "растущей угрозе".В начале марта стало известно, что Иран и Россия окончательно согласовали сделку по приобретению самолетов Су-35. Но информация о количестве машин и сроках поставки засекречена.

https://ria.ru/20230513/g7-1871463637.html

https://ria.ru/20230510/peregovory-1870806118.html

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в мире, цены на нефть, россия, сша, иран, су-35