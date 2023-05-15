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"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России - РИА Новости, 15.05.2023
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05:50 15.05.2023 (обновлено: 10:47 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/uscherb-1871731770.html
"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России
"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России - РИА Новости, 15.05.2023
"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России
США следует начинать беспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном, пишет 19FortyFive. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T05:50
2023-05-15T10:47
в мире
цены на нефть
россия
сша
иран
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США следует начинать беспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном, пишет 19FortyFive.По словам авторов, Москва и Тегеран укрепляют военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество. Оно, как считают журналисты, "подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке".В статье отмечается, что Иран планирует закупить у России истребители Су-35 и другую технику. Кроме того, пишет издание, есть опасения по поводу того, что Кремль cможет помочь партнеру в ядерной программе, а также в вопросе ракет большой дальности.Администрация Байдена, пишут обозреватели, провалила задачу по сдерживанию "опасного разрастающегося союза", из-за чего союзники США подвергаются "растущей угрозе".В начале марта стало известно, что Иран и Россия окончательно согласовали сделку по приобретению самолетов Су-35. Но информация о количестве машин и сроках поставки засекречена.
https://ria.ru/20230513/g7-1871463637.html
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в мире, цены на нефть, россия, сша, иран, су-35
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Иран, Су-35
"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России

19FortyFive: США нужно принять меры против укрепления союза России и Ирана

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Ирана Хоссейн Дехган во время встречи в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Ирана Хоссейн Дехган во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Ирана Хоссейн Дехган во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США следует начинать беспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном, пишет 19FortyFive.
«

"Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон", — заявили обозреватели Джеймс Филлипс и Питер Брукс.

По словам авторов, Москва и Тегеран укрепляют военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество. Оно, как считают журналисты, "подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке".
В статье отмечается, что Иран планирует закупить у России истребители Су-35 и другую технику. Кроме того, пишет издание, есть опасения по поводу того, что Кремль cможет помочь партнеру в ядерной программе, а также в вопросе ракет большой дальности.
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Администрация Байдена, пишут обозреватели, провалила задачу по сдерживанию "опасного разрастающегося союза", из-за чего союзники США подвергаются "растущей угрозе".
В начале марта стало известно, что Иран и Россия окончательно согласовали сделку по приобретению самолетов Су-35. Но информация о количестве машин и сроках поставки засекречена.
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