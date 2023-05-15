"Пора действовать". В США выразили опасения по поводу нового шага России
19FortyFive: США нужно принять меры против укрепления союза России и Ирана
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Ирана Хоссейн Дехган во время встречи в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Ирана Хоссейн Дехган во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США следует начинать беспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном, пишет 19FortyFive.
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"Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон", — заявили обозреватели Джеймс Филлипс и Питер Брукс.
В статье отмечается, что Иран планирует закупить у России истребители Су-35 и другую технику. Кроме того, пишет издание, есть опасения по поводу того, что Кремль cможет помочь партнеру в ядерной программе, а также в вопросе ракет большой дальности.
Администрация Байдена, пишут обозреватели, провалила задачу по сдерживанию "опасного разрастающегося союза", из-за чего союзники США подвергаются "растущей угрозе".
В начале марта стало известно, что Иран и Россия окончательно согласовали сделку по приобретению самолетов Су-35. Но информация о количестве машин и сроках поставки засекречена.