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Киев заявил, что в горевших складах в Тернополе не было припасов с ураном - РИА Новости, 15.05.2023
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17:22 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/uran-1871948103.html
Киев заявил, что в горевших складах в Тернополе не было припасов с ураном
Киев заявил, что в горевших складах в Тернополе не было припасов с ураном - РИА Новости, 15.05.2023
Киев заявил, что в горевших складах в Тернополе не было припасов с ураном
Глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш, говоря о произошедших накануне пожарах в Тернополе, заявил, что в городе нет складов с боеприпасами,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:22
2023-05-15T17:22
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш, говоря о произошедших накануне пожарах в Тернополе, заявил, что в городе нет складов с боеприпасами, содержащими обогащенный или обедненный уран. Ранее в понедельник МВД Украины сообщало, что 14 мая в Тернополе ликвидировали пожары в двух складских зданиях. Общая площадь возгораний составила 400 квадратных метров. "В СМИ и интернете распространяемая информация о том, что в Тернополе (есть) склад с боеприпасами с обеденным, обогащенным ураном. Это фейк... Заявляю официально: никакие боеприпасы во время ракетной опасности с обогащенным ураном, с обедненным ураном не взрывались", - заявил Труш на брифинге областного совета обороны, видеозапись с которого опубликовал в своем аккаунте в Facebook*.По его словам, экологическая ситуация в городе и регионе стабильна, а резкий запах в воздухе стоял потому, что во время пожара горела пластмасса. Как сообщил ранее замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву снарядов с обедненным ураном, отмечал, что тем самым будет нанесен непоправимый вред людям. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html
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в мире, тернополь, россия, киев, нато
В мире, Тернополь, Россия, Киев, НАТО
Киев заявил, что в горевших складах в Тернополе не было припасов с ураном

Глава ОВА Труш: что в горевших складах в Тернополе не было боеприпасов с ураном

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш, говоря о произошедших накануне пожарах в Тернополе, заявил, что в городе нет складов с боеприпасами, содержащими обогащенный или обедненный уран.
Ранее в понедельник МВД Украины сообщало, что 14 мая в Тернополе ликвидировали пожары в двух складских зданиях. Общая площадь возгораний составила 400 квадратных метров.
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Обедненный уран
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"В СМИ и интернете распространяемая информация о том, что в Тернополе (есть) склад с боеприпасами с обеденным, обогащенным ураном. Это фейк... Заявляю официально: никакие боеприпасы во время ракетной опасности с обогащенным ураном, с обедненным ураном не взрывались", - заявил Труш на брифинге областного совета обороны, видеозапись с которого опубликовал в своем аккаунте в Facebook*.
По его словам, экологическая ситуация в городе и регионе стабильна, а резкий запах в воздухе стоял потому, что во время пожара горела пластмасса.
Как сообщил ранее замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом, откуда ведутся обстрелы этими снарядами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву снарядов с обедненным ураном, отмечал, что тем самым будет нанесен непоправимый вред людям. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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